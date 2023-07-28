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دخلت والدته إلى المرحاض ثم حلت الكارثة... إبن الـ4 سنوات غرق في البركة!

منوعات
2023-07-28 | 15:58
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دخلت والدته إلى المرحاض ثم حلت الكارثة... إبن الـ4 سنوات غرق في البركة!
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دخلت والدته إلى المرحاض ثم حلت الكارثة... إبن الـ4 سنوات غرق في البركة!

دخلت والدته إلى المرحاض ثم حلت الكارثة... إبن الـ4 سنوات غرق في البركة!

غرق صبي يبلغ من العمر أربعة أعوام في بركة مياه بعد أن تجول بعيدًا عن منزل أسرته بينما كانت والدته في المرحاض، بحسب ما ورد في تحقيق.

وكان الصغير إيفان أوين جونز يلعب مع إخوته في حفرة رملية خارج القافلة حيث كان يعيش مع والديه في قرية Blaenffos، قبل اختفائه وعُثر عليه في وقت لاحق في بركة مجاورة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكانت والدته سيان نائمة لكنها سمعت الأطفال يلعبون لأن الباب كان مفتوحًا بسبب الطقس الدافئ في آب من العام الفائت، حسبما قيل لجلسة الاستماع.
 
وقال قائد الشرطة جيمس لانج فورد إن سيان "كانت مستيقظة وكان بإمكانها سماع صوت إيفان وهو يلعب في الخارج... ذهبت إلى المرحاض وعندما عادت كان إيفان مفقودًا."

بدأت الأسرة في البحث عن إيفان ، الذي وجد غير مستجيب ووجهه لأسفل في مياه البركة. وعلى الرغم من جهود أفراد الطوارئ، أُعلن عن وفاة الطفل البالغ من العمر أربع سنوات في مكان الحادث.

وسجل الطبيب الشرعي نتيجة الوفاة العرضية وأعرب عن تعاطفه العميق مع عائلة إيفان في تحقيق هافرفوردويست.
 

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المرحاض

الكارثة...

سنوات

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