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أصيب بالشلل ولم يتمكنوا من إنعاشه... حاول أن يقبّل حية كوبرا فعضّته في أنفه! (فيديو)

أصيب بالشلل ولم يتمكنوا من إنعاشه... حاول أن يقبّل حية كوبرا فعضّته في أنفه! (فيديو)







عبد المنير، 20 عاما، كان يسخر من الزواحف القاتلة على الأرض المتربة بالقرب من منزله في وسط جاوا، إندونيسيا، بعد ظهر الأربعاء، وكان على وشك تقبيل الحية عندما قام الزاحف الغاضب بتربيته وعضه على أنفه، وفق ما نقل موقع



وتم نقل الضحية إلى العيادة المحلية ولكن السموم أصابت أعضاءه الحيوية بالشلل ولم يكن من الممكن إنعاشه قبل أن تتاح الفرصة للمسعفين لإرساله إلى المستشفى.



وأعلن عن وفاة الشاب في عيادة كوسوما ورداني في قرية جاتيهارجو.

في لحظة مرعبة تعرض رجل يراقص الثعابين للعض من قبل حية كوبرا أثناء محاولته تقبيلها خلال عرض قروي في إندونيسيا.عبد المنير، 20 عاما، كان يسخر من الزواحف القاتلة على الأرض المتربة بالقرب من منزله في وسط جاوا، إندونيسيا، بعد ظهر الأربعاء، وكان على وشك تقبيل الحية عندما قام الزاحف الغاضب بتربيته وعضه على أنفه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتم نقل الضحية إلى العيادة المحلية ولكن السموم أصابت أعضاءه الحيوية بالشلل ولم يكن من الممكن إنعاشه قبل أن تتاح الفرصة للمسعفين لإرساله إلى المستشفى.وأعلن عن وفاة الشاب في عيادة كوسوما ورداني في قرية جاتيهارجو.