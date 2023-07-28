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عثروا على قضيب حديدي بالقرب من جثتها... قتلها ابن عمها بعد أن رفض أهلها زواجه منها!
منوعات
2023-07-28 | 16:40
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عثروا على قضيب حديدي بالقرب من جثتها... قتلها ابن عمها بعد أن رفض أهلها زواجه منها!
عثروا على قضيب حديدي بالقرب من جثتها... قتلها ابن عمها بعد أن رفض أهلها زواجه منها!
توفيت طالبة جامعية بعد أن هوجمت بقضيب حديدي في حديقة في مالفيا ناغار بجنوب دلهي يوم الجمعة. وبحسب الشرطة، جاءت المرأة إلى الحديقة لمقابلة ابن عمها، الذي تم القبض عليه فيما بعد لأنه على صلة بقتلها.
وبحسب التحقيق الأولي، كانت المرأة ونرغس والمتهم عرفان على علاقة، وعلى الرغم من ذلك، رفضت عائلة نرغس الموافقة على زواجهما، مما دفع عرفان لقتلها، وفق ما نقل موقع
India Today
.
ووفق الشرطة فإن عرفان كان يخطط لقتل نرغس منذ ثلاثة أيام، وقالت الشرطة إنه نظرًا لأنه كان على دراية بجدول نرغس، فقد علم أنها ستمر في كثير من الأحيان عبر حديقة Malviya Nagar أثناء ذهابها لتدريبها.
وفي يوم الجريمة، زُعم أنه تواصل معها في محاولة لإعادة إحياء علاقتهما، وعندما أكدت رفضها لاقتراحه هاجمها بقضيب حديدي.
وبحسب ما كشفت الشرطة فإن عندما علمت أسرة المرأة أن المتهم عاطل عن العمل، رفضوا عرض الزواج.
وعثرت الشرطة على قضيب بالقرب من جثة الضحية وكانت هناك إصابات في رأسها. ويتم استجواب عرفان من قبل الشرطة حول جريمة القتل.
وقالت الشرطة: "تلقينا معلومات تفيد بأنه تم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا بالقرب من كلية Aurbindo في Malviya Nagar بجنوب دلهي. وتم العثور على قضيب حديدي بالقرب من جسدها. وفقًا لتحقيق أولي، تعرضت الفتاة للهجوم بقضيب. الدم كان ينزف من رأسها. والتحقيق جار لمعرفة المزيد".
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