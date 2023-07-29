بعد تناول نسبة عالية من الكوكايين... ابن الـ5 سنوات يقتل شقيقه الصغير!

بعد تناول نسبة عالية من الكوكايين... ابن الـ5 سنوات يقتل شقيقه الصغير!



قُتل طفل يبلغ من العمر 16 شهرًا، على يد شقيقه داخل منزلهما في ولاية إنديانا الأميركية، في جريمةٍ مروعة اتهم فيه الوالدان بالإهمال.

وفي التفاصيل، أقدم ابن الـ5 سنوات على اطلاق النار على شقيقه الصغير، بعد تناوله نسبة عالية من الكوكايين الموجودة داخل المنزل.

وكشفت الشرطة الأميركية أن "بعد التحقيق مع الوالدين، تبيّن أنّ الأم لم تكن حاضرة خلال الحادث، أمّا الأب فكان نائمًا".

وألقت الشرطة القبض على الوالدين بتهمة الإهمال وتعاطي المخدرات، بعد العثور على 93 حبة من المخدرات داخل الشقة عند تفتيشها.