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الأمل موجود... العثور على فتاة فقدت منذ ما يقارب الـ4 سنوات!
منوعات
2023-07-29 | 04:40
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الأمل موجود... العثور على فتاة فقدت منذ ما يقارب الـ4 سنوات!
الأمل موجود... العثور على فتاة فقدت منذ ما يقارب الـ4 سنوات!
بعد أن اختفت لمدّة لا تقل عن 4 سنوات، حضرت أليسيا الى مركز الشرطة في ولاية مونتانا الأميركية، وحدها وعرفت عن نفسها، مطالبةً المساعدة بشطب اسمها من قائمة الأحداث المفقودة.
وكانت أليسيا قد هربت من منزلها، في ولاية أريزونا عام 2019، بعمر الـ14 عامًا، تاركةً رسالة كتبت فيها: "هربت، لكنني سأعود، أقسم. أنا آسفة".
وقالت الشرطة، أنه من "غير الواضح كيف وصلت أليسيا إلى ولاية مونتانا التي تبعد أكثر من 1900 كيلومترًا عن منزلها"، مضيفةً ان "القضية لا تزال قيد التحقيق".
وبدورها، عبّرت والدت أليسيا، جيسيكا نونيز، عن سعادتها بعودة ابنتها في منشور على فيسبوك كتبت فيه: "المعجزات موجودة".
لكن والدتها أخبرت شبكة سي بي إس نيوز ، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة ، أنها تعتقد أن ابنتها قد استدرجها شخص قابلته على الإنترنت.
كما قالت الوالدة في حديث صحفي أنها "تعتقد ان ابنتها تم استدراجها، التي تعاني من التوحد، للاعتقاد بأنها ستخوض نوعًا من المغامرة أو الحفلة أو ربما الحب"، وفقًا
لشبكة بي بي سي.
وفقًا للسيدة نونيز، كانت طفلتها أول طفلة في ولاية أريزونا تتلقى تنبيهًا فضيًا، وهو إشعار طارئ نادر للأشخاص المفقودين الذين يعانون من "إعاقات معرفية أو نمو معينة" وكبار السن.
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