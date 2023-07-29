والد الشيف بوراك يصف أفعال نجله بالـ"دراما" ويقلّده ساخراً! (فيديو)

والد الشيف بوراك يصف أفعال نجله بالـ"دراما" ويقلّده ساخراً! (فيديو)



بعد موجة الخلاف بينه وبين نجله، ظهر الشيف إسماعيل أوزدمير، والد الشيف التركي الشهير بوراك، من جديد، في مقابلة مصورة اتهم فيها نجله باستعطاف جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، ومكررًا اتهامه باستغلال الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شهر شباط الماضي من أجل "الدعاية وكسب الشهرة".



ووصف إسماعيل أوزدمير، خلال المقابلة التي تحدث فيها باللغة العربية، أفعال بوراك بالـ"دراما"، معتبرًا أن اتهاماته هي مجرد "سيناريوهات فارغة" وليس لها أساس من الصحّة.



كما حاول الشيف إسماعيل تقليد بوراك بعد ظهوره في احدى الفيديوهات وملامح الحزن على وجهه، قائلاً: "يمكنني أيضاً تصوير فيديوهات أمام الناس أُظهر فيها حزني وأقول فيها إن بوراك ظلمني. وفي هذه الحالة سيقول المتابعون أن بوراك ظالم".



وكان بوراك قد رفع دعوى قضائية ضد والده، متهمًا اياه ببيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي.