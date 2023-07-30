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أمضت 3 أيام في أنفاق الصرف الصحي المليئة بالصراصير لإنقاذ عدد من الجراء التائهة! (فيديو)
منوعات
2023-07-30 | 05:45
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أمضت 3 أيام في أنفاق الصرف الصحي المليئة بالصراصير لإنقاذ عدد من الجراء التائهة! (فيديو)
أمضت 3 أيام أنفاق الصرف الصحي المليئة بالصراصير لإنقاذ عدد من الجراء التائهة! (فيديو)
أمضت كالي كليمنس، مع كلبها جيزيل وفريق صغير من المتطوعين، الأيام الثلاثة الماضية في مصارف مياه أنفاق الصرف الصحي المليئة بالصراصير في هيوستن، في محاولة يائسة لإنقاذ مجموعة من الجراء المحاصرين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
وبدأت مهمة الإنقاذ عندما أبلغ أحدهم عن رؤية مجموعة من الجراء تعبر الشارع ، إلا أنه لم يعد بإمكانه رؤيتها ولم يسمع من بعدها سوى أنين.
وقالت كليمنس، وهي زوجة ابن أسطورة نيويورك يانكيز روجر كليمنس السابقة، لموقع
Dailymail.com
أنها على الرغم من التحديات والمخاطر المحتملة، شعرت بأنها مضطرة لاتخاذ إجراء، قائلة: "كنت أعرف أن لا أحد سيفعل ذلك، لذلك كان علي أن أقفز."
كليمنس، التي بدأت منظمة غير ربحية Paws Off The Streets ، وجدت اثنين من الكلاب يوم الجمعة وكانت تتجه عائدة إلى مصارف المياه ليلة السبت وحدها للعثور على جرو لا يزال تائهاً.
وقالت كليمنس لـ Dailymail.com بصوت أجش بعد أيام من الصراخ عبر الأنفاق: "لا توجد طريقة يمكن للجرو أن يخرج فيها من تلقاء نفسه، لذا فالأمر متروك لنا ولا أشعر بالخجل من النزول والحصول عليه".
كما أنها أصيبت في قدمها وهي تتناول حالياً مضادات حيوية بعد أن أمضت ساعات في المياه القذرة.
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