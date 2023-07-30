في مشهد يخطف الأنفاس... عجل بري نجا من التماسيح فهاجمه أسد جائع! (فيديو)

قتل والده المخمور بـ15 طعنة دفاعاً عن والدته... وهذه القصة الكاملة!

قتل والده المخمور بـ15 طعنة دفاعاً عن والدته... وهذه القصة الكاملة!

أمضت 3 أيام في أنفاق الصرف الصحي المليئة بالصراصير لإنقاذ عدد من الجراء التائهة! (فيديو)