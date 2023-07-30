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قتل والده المخمور بـ15 طعنة دفاعاً عن والدته... وهذه القصة الكاملة!

منوعات
2023-07-30 | 06:53
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قتل والده المخمور بـ15 طعنة دفاعاً عن والدته... وهذه القصة الكاملة!
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قتل والده المخمور بـ15 طعنة دفاعاً عن والدته... وهذه القصة الكاملة!

قتل والده المخمور بـ15 طعنة دفاعاً عن والدته... وهذه القصة الكاملة!

طعن رجل والده حتى الموت بسبب الإساءة إلى والدته وضربها وهو في حالة سكر في منطقة مونغر بولاية بيهار ليلة الجمعة. 
وقد طعن المتهم، أرناب ميهتا، والده بالسكين 15 مرة، مما أدى إلى وفاته. واعتقلت الشرطة ارناب ووالدته، وفقا لموقع India Today.

وفي التفاصيل، كان أنيل كومار ماندال (58 عامًا)، عامل سكة الحديد، يعيش مع زوجته ريتا ديفي، وابنهما الوحيد، أرناب ميهتا، في منطقة طريق نايا غاون ثاكورباري ، ويُزعم أنه اعتاد العودة إلى المنزل وهو في حالة سكر وتوجيه الإساءة إلى زوجته، الأمر الذي أغضب ابنهما.

وقال أرناب: "اعتاد والدي إيذاء والدتي بشكل متكرر وضربها تحت تأثير الكحول... ليلة الجمعة، تشاجر مرة أخرى واعتدى على والدتي جسديًا تحت تأثير الكحول، وحاولت التدخل وهاجمني فطعنته بسكين دفاعًا عن نفسي وعن أمي".
 
قال شقيق أنيل، سونيل ماندال، إن شقيقه وزوجته كانا يتشاجران كثيرًا في المنزل. في ليلة الجمعة، حوالي الساعة الواحدة صباحًا، سمع صرخات طلباً للمساعدة قادمة من منزل أنيل، وبعد ذلك هرع إلى الطابق السفلي ووجد أنيل مصاباً بجروح بالغة وينزف بغزارة.

وتم نقل أنيل على الفور إلى مستشفى محلي حيث أُعلن عن وفاته. وكان قد أصيب بما يتراوح بين 12 و 15 طعنة في رقبته وصدره وجسمه ، ناجمة عن سكين.

بعد ذلك ، تم إبلاغ الشرطة وفتح  تحقيق.

وأرناب ووالدته رهن الاعتقال حالياً ويخضعان للاستجواب.
 

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