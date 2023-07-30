خلال حفل خطوبته سقط أرضاً... أصيب بأزمة قلبية ووالدته شعرت بأن شيئاَ ما سيحدث له قبل ذهابه للحفل!

خلال حفل خطوبته سقط أرضاً... أصيب بأزمة قلبية ووالدته شعرت بأن شيئاَ ما سيحدث له قبل ذهابه للحفل!







ونُقل الشاب إلى مستشفى السلام شرقي المدينة، شابا يدعى سعيد خالد السعيد، وشهرته "صهيب خالد"، وقال مرافقوه إنه سقط وفقد الوعي خلال حفل خطوبته، بينما كشف الفحص الطبي عن وفاته من جراء أزمة قلبية. عاشت منطقة بورسعيد، شمال شرق القاهرة، حالة صدمة إثر وفاة شاب عشريني خلال حفل خطوبته بينما كان يرقص مع عروسه، بسبب أزمة قلبية، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز ونُقل الشاب إلى مستشفى السلام شرقي المدينة، شابا يدعى سعيد خالد السعيد، وشهرته "صهيب خالد"، وقال مرافقوه إنه سقط وفقد الوعي خلال حفل خطوبته، بينما كشف الفحص الطبي عن وفاته من جراء أزمة قلبية.

هذا وقال الصديق المقرب للشاب المتوفي فوزي أحمد، "سكاي نيوز عربية": "صهيب كان بحالة صحية جيدة جدا قبل حفل الخطوبة، وخلال الحفل كان سعيدا جدا، وكنا نرقص حوله، و بعد دقائق قليلة من بدء الحفل سقط على الأرض."

وتابع: "كنا نعتقد في البداية أنه يمزح وضحكنا، لكن حينما وجدناه لا يتحرك قلقنا وحاولنا إفاقته فلم يستجب... حملناه لخارج القاعة وأوقفنا إحدى السيارات المارة بالشارع لنقله لأقرب مستشفى، وبالصدفة كانت تقودها طبيبة، ومن الواضح أنها اكتشفت وفاته على الفور لكنها خشيت إخبارنا بالأمر نظرا لحالة الصدمة الواضحة على وجوهنا، فطلبت منا نقله للمستشفى للفحص على الأجهزة الطبية المتخصصة.".



وأضاف: "أوقفنا سيارة تاكسي ونقلناه للمستشفى، وبعد الفحص أخبرَنا الطبيب أن صهيب توفي منذ لحظة سقوطه في حفل الخطوبة، وأنه تعرض لأزمة قلبية... الأمر المثير للدهشة أن والدة صهيب رفضت حضور حفل خطوبته، وطالبته بعدم الذهاب، مؤكدة شعورها بأنه "سيحدث له شيء"... الأم أخبرت شقيقه الأكبر أنهم سيعودون من هذا الحفل "ينقصهم أحد أفراد العائلة".".