"تريند" جديد يُعتبر الأخطر صحياً عبر تيك توك... مزيج من مسحوق تنظيف وماء لآلام المفاصل وإنقاص الوزن؟!

"تريند" جديد يُعتبر الأخطر صحياً عبر تيك توك... مزيج من مسحوق تنظيف وماء لآلام المفاصل وإنقاص الوزن؟!







وحذّر الخبراء من أنه في أحسن الأحوال يمكن أن يسبب هذا الخليط الذي يتم الترويج له الإسهال والقيء، في حين أنه في أسوأ الأحوال يمكن أن يسبب مشاكل في الرئة وحتى سرطان الكبد.



وتُظهر مئات المقاطع المنشورة على تطبيق تيك توك شابات وهن تخلطن مسحوق تنظيف أميركي يُدعى Borax بالماء وتشربنه يوميًا. تخاطر آلاف الشابات بتلف أعضاء أجسادهن من خلال اتباع تعليمات منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروج لشرب منتج تنظيف سام لتخفيف آلام المفاصل ومكافحة العدوى والمساعدة في إنقاص الوزن، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وحذّر الخبراء من أنه في أحسن الأحوال يمكن أن يسبب هذا الخليط الذي يتم الترويج له الإسهال والقيء، في حين أنه في أسوأ الأحوال يمكن أن يسبب مشاكل في الرئة وحتى سرطان الكبد.وتُظهر مئات المقاطع المنشورة على تطبيق تيك توك شابات وهن تخلطن مسحوق تنظيف أميركي يُدعى Borax بالماء وتشربنه يوميًا.

أما عبر فيسبوك، فيوصي المستخدمون بأن نقع الجسم في حمام يحتوي على هذا المسحوق مع الماء يمكن أن يخفف من آلام المفاصل والعضلات. لكن البوراكس، الذي يحتوي على معدن البورون، سام، حتى بكميات صغيرة تصل إلى ربع ملعقة صغيرة.