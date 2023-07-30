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"متسلل" مرعب زحف داخل قميصه خلال نومه... حية كوبرا بطول 7 أقدام ترعب أحد المزارعين في الهند! (فيديو)
منوعات
2023-07-30 | 13:59
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"متسلل" مرعب زحف داخل قميصه خلال نومه... حية كوبرا بطول 7 أقدام ترعب أحد المزارعين في الهند! (فيديو)
"متسلل" مرعب زحف داخل قميصه خلال نومه... حية كوبرا بطول 7 أقدام ترعب أحد المزارعين في الهند! (فيديو)
أظهر مقطع فيديو لحظة مرعبة تجمد فيها رجل من الخوف بعد انزلاق حية كوبرا كبيرة طولها سبعة أقدام داخل قميصه.
وبحسب مانقل موقع
ذا صن
، فقد وقع الحادث المروع في الهند عندما قرر البستاني تناول وجبة سريعة بعد الغداء ثم النوم قليلاً.
وأظهرت لقطات مخيفة الثعبان القاتل داخل قميص الرجل، ثم خرج برأسه السام قبل أن يندفع إلى الداخل من جديد.
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