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الموت يحوّل منطقة سياحية شهيرة الى بقعة مشؤومة... وهذه تفاصيل ما حدث!
منوعات
2023-07-31 | 03:45
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الموت يحوّل منطقة سياحية شهيرة الى بقعة مشؤومة... وهذه تفاصيل ما حدث!
الموت يحول منطقة سياحية شهيرة الى بقعة مشؤومة... وهذه تفاصيل ما حدث!
عاشت منطقة سياحية شهيرة مخصصة لقضاء العطلات في استراليا حالة صدمة، بعد اكتشاف جثة في مياه الشاطئ، بعد أيام قليلة من العثور على الجثة الاولى، بحسب موقع "
دايلي مايل
".
وحوالي الساعة 7:45 مساءً من يوم الأحد، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى Glenelg Jetty ، في اديلايد، استراليا، بعد تقارير أفادت عن فقدان شخص الوعي في المياه.
وتم إرسال غواصين من وحدة عمليات المياه بالشرطة إلى مكان الحادث، ولكنهم لم يتمكنوا من احياء المرأة.
وقالت شرطة جنوب أستراليا إنه لن يتم التعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة، بعد إعداد تقرير للطبيب الشرعي.
ويأتي ذلك بعد أربعة أيام فقط من العثور على جثة أخرى في المكان نفسه.
ففي صباح يوم الخميس، تم العثور أيضاً على جثة رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بالقرب من رصيف الميناء في حوالي الساعة 6:50 صباحًا. اذ اكتشف زوجان يمشيان على طول الشاطئ هذا المشهد المروع.
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