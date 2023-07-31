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"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى (فيديو)
منوعات
2023-07-31 | 03:40
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"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى (فيديو)
"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى
نشر أفضل هداف في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين "أن بي ايه" ليبرون جيمس فيديو لنجله الأكبر بروني يظهر فيه وهو يعزف على البيانو، بعد خروجه من المستشفى جراء تعرضه لسكتة قلبية خلال تمارين مع فريقه الجامعي.
وأظهر الفيديو الذي نشره نجم لوس أنجليس ليكرز عبر موقعه الرسمي على انستغرام بروني البالغ 18 عاماً يعزف على البيانو مع شقيقه الاصغر برايس، وشقيقتهما زوري بالقرب منهما.
وقال "الملك" ليبرون في الفيديو بعد أداء نجله "رجل متعدد المواهب".
وفي تعليق مرفق بالفيديو، كتب جيمس المتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين 4 مرات "(بروني) أنت مدهش!!! بسيط هكذا! استمر ... نحن هنا معك في كل خطوة".
كما أظهرت صور منفصلة نشرها موقع "تي أم زي" المتخصص بأخبار المشاهير السبت ليبرون جيمس وبروني وبقية أفراد العائلة وهم يتجهون لتناول العشاء في سانتا مونيكا، كاليفورنيا الجمعة.
وتعرّض بروني لسكتة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة ساوث كاليفورنيا، وإنهار في الملعب الاثنين.
ونقل موقع "تي ام زي سبورتس" عن مصادر مطلعة على ما حصل أنه تم الاتصال بالنجدة في الساعة 9:26 صباحاً الإثنين من مركز غالين التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا حيث يلعب الفريق مبارياته ويتمرن، ونُقل بروني جيمس الذي كان فاقداً للوعي، بواسطة سيارة إسعاف الى المستشفى.
ووفقاً لجمعية القلب الأميركية، ينجو شخص واحد فقط من أصل 10 من السكتة القلبية خارج المستشفى والتي تحدث عندما يتوقف القلب فجأة من دون أي إشارات تنذر بحصول العارض الصحي.
وجاءت السكتة القلبية التي أصابت بروني جيمس بعد أكثر من عام بقليل على تعرض لاعب كرة سلة آخر من جامعة ساوث كاليفورنيا، وهو فينس إيووشوكوو، لأزمة قلبية وانهياره خلال تمارين فردية، لكنه تعافى تماماً منها.
ويُعَدُ بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقاً.
بلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون قبل أن يتخذ قراره باللعب لفريق تروجنز التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا.
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