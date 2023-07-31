الإعلامية بترا أبو حيدر تدخل القفص الذهبي (صور)

الإعلامية بترا أبو حيدر تدخل القفص الذهبي (صور)



دخلت الاعلامية بترا أبو حيدر القفص الذهبي بزواجها من الشاب ايلي حبيقة مساء السبت.



وبأجواء مميزة، احتفلت بترا بزفافها بحضور أهلها وأصدقائها وزملائها، في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال.



أسرة موقع الـLBCI الإلكتروني تتمنى للزميلة بترا أبو حيدر أطيب التمنيات بالفرح والسعادة!