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غرزت سكينًا في كتفه ثم بدأت تعتذر منه: طعنته حتى الموت والأمن لم يتدخل!

غرزت سكينًا في كتفه ثم بدأت تعتذر منه: طعنته حتى الموت والأمن لم يتدخل!





وتنص الدعوى القضائية على أن أفراد الأمن في المبنى في ميامي لم يتدخلوا للمساعدة أو الانقاذ لمدة 12 دقيقة خلال تعرض الضحية للهجوم. وتزعم المجرمة بأنها تصرفت دفاعًا عن النفس.



وذكرت الشكوى أن الحراس كانوا قد سمعوا صراخًا، علماً بمعرفتهم المسبقة بتاريخ كليني من الاضطرابات التي كانت تقوم بها في المنطقة، وتاريخها من السلوك غير المنتظم والمتقلب والعدواني.



وقبل وقوع الجريمة، كان قد وصل أوبومسيلي إلى الشقة في الساعة 4.30 مساءً، ويُزعم أن الشريكين بدآ في القتال بعد ذلك بوقت قصير، حيث تلقى أحد العاملين في مكتب الاستقبال شكاوى حول الضوضاء القائمة.





وزعمت الوثائق كذلك أن أوبومسيلي كان سينجو لو تدخل أمن المبنى في الحادث.



ويُذكر في الدعوى بأنه بحلول الوقت الذي انتهت فيه السيدة كليني من ارتكاب جريمتها في الساعة 4:58 مساءً، فتحت باب شقتها ورآها الأمن ملطخة بالدماء، وكان السيد أوبومسيلي قد فقد وعيه على الأرض.



كما كُشف بأن المجرمة قد غرزت سكينًا في كتف الضحية، وبدأت تعتذر منه بعدها قائلة: " حبيبي، أنا آسفة جدًا".



ويزعم محاموها أنها هاجمت صديقها بعد تاريخ من سوء المعاملة، وقدمت أمرًا تقييديًا ضده قبل أيام فقط من الجريمة.



وتم التقاطها بالكاميرا قبل شهرين من حادثة القتل وهي تهاجم أوبومسيلي في مصعد شقتهم، وتمسكه برأسه وتضربه عدة مرات بعنف. تم اتهام كورتني كليني بقتل صديقها كريستيان أوبومسيلي الذي تعرّض للهجوم من قبلها بالسكين، بحسب موقع " دايلي مايل ".وتنص الدعوى القضائية على أن أفراد الأمن في المبنى في ميامي لم يتدخلوا للمساعدة أو الانقاذ لمدة 12 دقيقة خلال تعرض الضحية للهجوم. وتزعم المجرمة بأنها تصرفت دفاعًا عن النفس.وذكرت الشكوى أن الحراس كانوا قد سمعوا صراخًا، علماً بمعرفتهم المسبقة بتاريخ كليني من الاضطرابات التي كانت تقوم بها في المنطقة، وتاريخها من السلوك غير المنتظم والمتقلب والعدواني.وقبل وقوع الجريمة، كان قد وصل أوبومسيلي إلى الشقة في الساعة 4.30 مساءً، ويُزعم أن الشريكين بدآ في القتال بعد ذلك بوقت قصير، حيث تلقى أحد العاملين في مكتب الاستقبال شكاوى حول الضوضاء القائمة.وزعمت الوثائق كذلك أن أوبومسيلي كان سينجو لو تدخل أمن المبنى في الحادث.ويُذكر في الدعوى بأنه بحلول الوقت الذي انتهت فيه السيدة كليني من ارتكاب جريمتها في الساعة 4:58 مساءً، فتحت باب شقتها ورآها الأمن ملطخة بالدماء، وكان السيد أوبومسيلي قد فقد وعيه على الأرض.كما كُشف بأن المجرمة قد غرزت سكينًا في كتف الضحية، وبدأت تعتذر منه بعدها قائلة: " حبيبي، أنا آسفة جدًا".ويزعم محاموها أنها هاجمت صديقها بعد تاريخ من سوء المعاملة، وقدمت أمرًا تقييديًا ضده قبل أيام فقط من الجريمة.وتم التقاطها بالكاميرا قبل شهرين من حادثة القتل وهي تهاجم أوبومسيلي في مصعد شقتهم، وتمسكه برأسه وتضربه عدة مرات بعنف.