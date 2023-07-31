بعد سقوطه من الطابق 68... مغامر فرنسي شهير لاقى حتفه بطريقة مروّعة!

الأفاعي في الأحلام قد تشير إلى التهديد... والخبراء يحذرون من تجاهلها!

الأفاعي في الأحلام قد تشير إلى التهديد... والخبراء يحذرون من تجاهلها!

غرزت سكينًا في كتفه ثم بدأت تعتذر منه: طعنته حتى الموت والأمن لم يتدخل!