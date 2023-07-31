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بعد سقوطه من الطابق 68... مغامر فرنسي شهير لاقى حتفه بطريقة مروّعة!
منوعات
2023-07-31 | 06:27
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بعد سقوطه من الطابق 68... مغامر فرنسي شهير لاقى حتفه بطريقة مروّعة!
بعد سقوطه من الطابق 68... مغامر فرنسي شهير لاقى حتفه بطريقة مروّعة!
توفي المغامر الفرنسي ريمي لوسيدي، الذي اشتهر بممارسة المغامرات الخطيرة، بعمر 30 عامًا، اثر سقوطه من الطابق 68 في مبنى سكني في مدينة هونغ كونغ الصينية.
وفي التفاصيل، كان ريمي لوسيدي يتسلق مجمع برج تريغونتر عند وقوع الحادثة، وفقُا
لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية
.
ووفق ما اعلن مسؤولو المدينة، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقاً له في الطابق الأربعين.
وبعد أن أكّد الصديق المزعوم أنه لم يكن على دراية بزيارة لوسيدي، حاول ضابط أمن القبض على المغامر، لكن بحلول ذلك الوقت كان لوسيدي قد صعد مستخدمًا المصعد.
ووثقت اللقطات الأمنية لحظة وصول لوسيدي إلى الطابق 49 ثم صعد الدرج مرة أخرى إلى أعلى المبنى.
واعتقدت الشرطة أن "لوسيدي كان محاصرًا خارج السقيفة وكان يطرق النافذة طلبًا للمساعدة قبل ان يسقط أرضًا".
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ريمي لوسيدي
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