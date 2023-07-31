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الأفاعي في الأحلام قد تشير إلى التهديد... والخبراء يحذرون من تجاهلها!
منوعات
2023-07-31 | 07:18
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الأفاعي في الأحلام قد تشير إلى التهديد... والخبراء يحذرون من تجاهلها!
الأفاعي في الأحلام قد تشير إلى التهديد... والخبراء يحذرون من تجاهلها!
من بين كل الحيوانات والزواحف التي قد تظهر في الأحلام، قد تكون الأفاعي هي الأكثر إرباكًا في تفسيرها، وفقًا للخبراء.
وكشف لوري كوين لوينبيرغ، الخبير في تحليل الأحلام، ان "ظهور الافاعي في الأحلام يحمل معانٍ مختلفة، لكن من المهم الاستماع إليها جميعًا"، مضيفًا: "كما انك لا تتجاهل مصادفة الافعى في الحياة الواقعية، يجب ألّا تتجاهلها في الأحلام أيضًا".
وأوضح لوينبيرغ تفسير ظهور الافاعي في الأحلام قائلاً: "هناك عنصر سام في حياة الرائي يحتاج إلى التخلص منه أو هناك علاج يحتاج إلى التعرف عليه. وفي كلتا الحالتين، يعد التصرف بناءً على الرسالة أو التحذير أمرًا جيدًا للغاية"، مشيرًا الى ان "حلم الثعبان في ثقافته يعمل كتحذير، ويدور عمومًا حول شخص خائن أو موقف خطير، ما قد ينعكس فسادًا في حياة الرائي".
وأضاف: "غالبًا ما تمثل الأفاعى الأشخاص الذين يجعلونك تشعر بالضيق أو الضغط على أموالك. وقد يمنحك موقع وعدد الأفاعى أيضًا أدلة حول مصدر التهديد، أي أن الأفعى في المنزل قد تشير إلى وجود تهديد في مكان قريب، امّا التي تم رصدها خارج المنزل فقد تمثل الحاجة إلى السماح للأشياء "بالخروج إلى الفضاء".
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