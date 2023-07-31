الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ماتت طفلتي بين يدي لقد حملتها طوال الأربع ساعات"... قصة مأساوية لأم حُرمت من الإجهاض في تكساس!

منوعات
2023-07-31 | 07:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ماتت طفلتي بين يدي لقد حملتها طوال الأربع ساعات&quot;... قصة مأساوية لأم حُرمت من الإجهاض في تكساس!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"ماتت طفلتي بين يدي لقد حملتها طوال الأربع ساعات"... قصة مأساوية لأم حُرمت من الإجهاض في تكساس!

"ماتت طفلتي بين يدي لقد حملتها طوال الأربع ساعات"... قصة مأساوية لأم حُرمت من الإجهاض في تكساس!

حُرمت سامانثا كاسيانو من الإجهاض في تكساس رغم أن صورة بالرنين المغناطيسي أظهرت إصابة جنينها بتشوّه خطير في الدماغ والجمجمة يمنعه من العيش خارج الرحم لأكثر من ساعات.

ومع حظر الإجهاض في تكساس، أجبرت كاسيانو على مواصلة الحمل حتى النهاية، ثم مشاهدة شريكها يحمل طفلتهما وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أربع ساعات من ولادتها.

وقالت كاسيانو التي تشارك في حملة من أجل تغيير القانون لوكالة فرانس برس "كان الأمر مروعا لأنني أردت أن ترقد ابنتي بسلام عاجلا وليس آجلا، وكان علينا الانتظار حتى ولادتها".

وكاسيانو هي واحدة من 13 امرأة تقدّمن بدعوى قضائية يقلن فيها إن حظر الإجهاض في تكساس يمنع النساء من تلقي الرعاية الطبية التي يحتجن إليها.

وقال مركز الحقوق الإنجابية الذي تقدّم بالدعوى، إنها الأولى التي تقام فيما دعوى نيابة عن نساء حرمن من الإجهاض منذ ألغت المحكمة العليا الأميركية الحق الدستوري في هذا الإجراء قبل أكثر من عام.

وروت كاسيانو البالغة 29 عاما "اكتشفنا أن ابنتي تعاني انعدام الدماغ (الافتقار إلى أجزاء من الدماغ والجمجمة) وأنها ستموت بالتأكيد قبل الولادة أو بعدها".

وأضافت "آمل بأن يتغير القانون حتى لا تضطر نساء أخريات للمرور بما مررت به وألا يشاهد آباء آخرون أطفالهم يموتون بين أيديهم".

"كدت أموت"
من جهته، قال شريكها لويس فيّاسانا البالغ 25 عاما إنه كان من الممكن أن يغادرا بشكل غير قانوني إلى ولاية أخرى تسمح بالإجهاض لكن لم يكن لديهما الموارد المالية للقيام بذلك، كما كانا يخاطران بعقوبة السجن وكان عليهما رعاية أطفالهما الأربعة الآخرين.

وأضاف "ذلك مخالف للقانون. كذلك، من كان سيهتم بأطفالنا الآخرين؟ كان الأمر أكبر من قدرتنا على التحمل. نحن نحاول السير في طريق مستقيم، نحاول أن نفعل الصواب".

وتابع "ماتت طفلتي بين يدي. لقد حملتها طوال الأربع ساعات".

حصلت كاسيانو على إذن طبي للعمل من المنزل وكان عليها تحمّل أسابيع من التهنئات والأسئلة المؤلمة حول الخطط التي كانت لديها للطفلة مع تقدم حملها.

وروت كاسيانو الأسبوع الماضي تجربتها أمام قاض في أوستن وواجهت أسئلة من محامي الولاية الذين قالوا إنه يمكن استخدام الاستثناءات الطبية بشكل تعسفي وبالتالي اللجوء إليها كذريعة.

كذلك، قدمت أماندا زوراوسكي المدعية الرئيسية في القضية، شهادة مروعة من على منصة الشهود حول منعها من الإجهاض بعدما ثبت أن الجنين غير قابل للحياة.

وقالت في مؤتمر صحافي "عندما احتجت إلى إجهاض طارئ أثناء الحمل في ابنتي ويلو، أجبرت على البقاء في المنزل والانتظار".

وأضاف "كدت أموت بسبب حظر الإجهاض اللاإنساني في ولاية تكساس".

وقالت مدعية أخرى هي لورين ميلر "ابنة سامانثا كانت تختنق. هذا عمل مدان أيا تكن ضحيته. فكيف بالأحرى إذا كانت الضحية طفلة. إنه عمل شائن".

وختمت "لا ينبغي أن نعذب الأطفال ونقول إن ذلك تأييد للحياة".
 

آخر الأخبار

منوعات

طفلتي

حملتها

الأربع

ساعات"...

مأساوية

حُرمت

الإجهاض

تكساس!

LBCI التالي
الموت أو السجن...العراق يبحث عن علاج في مواجهة المخدرات
الأفاعي في الأحلام قد تشير إلى التهديد... والخبراء يحذرون من تجاهلها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-27

"جُردت من ملابسها وتُركت عارية في زنزانتها لساعات"... امرأة تكشف عن تعرّضها للإعتداء الجنسي من قبل رجال الشرطة

LBCI
منوعات
2023-07-19

"بدلاً من ممارسة الحب انتهى بنا الأمر بالجدل طوال الوقت"... البريطانية الثمانينية والمصري الثلاثيني يعلنان انفصالهما!

LBCI
صحف اليوم
2023-07-10

أوساط متابعة لـ"الجمهورية": إستقالة نواب الحاكم الأربعة محتملة لكنّ مجلس الوزراء سيرفضها

LBCI
منوعات
2023-06-28

"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:26

شاب عراقي قرر أن يعيش في الماء لأكثر من 10 أيام... بسبب موجة الحرّ! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:37

طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)

LBCI
منوعات
10:06

لم يأت أحد لإنقاذها... العثور على جثة سيدة داخل مصعد مبنى بعد أيام على فقدانها! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:33

الموت أو السجن...العراق يبحث عن علاج في مواجهة المخدرات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:24

غرزت سكينًا في كتفه ثم بدأت تعتذر منه: طعنته حتى الموت والأمن لم يتدخل!

LBCI
أمن وقضاء
03:02

السفير الفلسطيني التقى ابو العردات وباسل الحسن

LBCI
حال الطقس
03:46

استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

LBCI
فنّ
06:39

ناصيف زيتون يغنّي باللغة التركية.. ويمازح الجمهور "بدنا نعطي دور لبعض" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:29

الوضع في محيط مخيم عين الحلوة متوتّر... وقذيفة صاروخية على بعد أمتار من فريق الـ LBCI والمواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:58

المعارك مستمرة في عين الحلوة…

LBCI
أخبار لبنان
07:40

مخزومي بعد لقائه دريان: مصرف لبنان صرف أموال الناس تحت غطاء الدعم والصيرفة

LBCI
أخبار لبنان
06:00

سامي الجميّل: نحن مع تجريد المخيمات من السلاح

LBCI
أخبار لبنان
04:29

منصوري: لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني

LBCI
أمن وقضاء
16:55

هل هدأت الأجواء في مخيم عين الحلوة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مشروع جورج الزاخم التعليمي تحول الى حقيقة... يعيد الحياة الى قطاعات كثيرة

LBCI
رياضة
13:56

هل تدخل لعبة الكاراتيه في المنهاج التعليمي الرياضي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

المغرب يدخل التاريخ ببطولة العالم لكرة القدم للسيدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:32

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
03:04

رسالة من أمن الدولة إلى أهل كل طفل...

LBCI
خبر عاجل
04:21

وسيم منصوري: تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي

LBCI
خبر عاجل
14:47

سالم زهران لـ الأحد مع ماريو: استهداف نقاط مراقبة الجيش بالرصاص أمر خطير وجميعنا خلف الجيش ولا اعتقد ان من ارتكب الاغتيال في عين الحلوة من عصبة الأنصار بل هم من مجموعة الإرهابي هيثم الشعبي

LBCI
أخبار لبنان
15:53

سالم زهران لـ الأحد مع ماريو: هناك مفاوضات جدية بين باسيل ووفيق صفا وان وصلا الى نتيجة نصل الى رئيس للجمهورية

LBCI
خبر عاجل
14:10

الجيش يحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية القريبة من مخيم عين الحلوة للخطر

LBCI
خبر عاجل
15:29

سالم زهران لـ الأحد مع ماريو: هناك مفاوضات جدية بين باسيل ووفيق صفا وان وصلا الى نتيجة نصل الى رئيس للجمهورية

LBCI
خبر عاجل
09:35

ميقاتي أبلغ الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في وقت قريب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More