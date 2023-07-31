لم يأت أحد لإنقاذها... العثور على جثة سيدة داخل مصعد مبنى بعد أيام على فقدانها! (فيديو)

عُثر على جثة عاملة بريد داخل مصعد بعد أن علقت فيه لمدة ثلاثة أيام ولم يأتِ أحد لإنقاذها.

وفي التفاصيل، كانت أولغا ليونيفا، 32 عامًا، تسلم البريد في جولاتها في طشقند، أي عاصمة اوزباكستان، يوم الاثنين 24 تموز.

ووثقت لقطات من كاميرا المراقبة لحظة دخول الضحية المصعد في المبنى المكوّن من تسعة طوابق. ولم يتم رؤيتها بعد ذلك.

وبعد مرور يومين، أبلغ أقارب أولغا الّذين شعروا بالقلق عن فقدانها في 26 تموز، إلا أنه عُثر على جثتها في اليوم التالي في المصعد، الذي يُعتقد أنه توقف عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وزعم مصدر أن "أحداً لم يسمع صراخها طلباً للمساعدة" وأن جرس المصعد لم يصدر صوتاً، ما أدّى إلى اختناق عاملة البريد ووفاتها.