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شاب عراقي قرر أن يعيش في الماء لأكثر من 10 أيام... بسبب موجة الحرّ! (فيديو)
منوعات
2023-07-31 | 11:26
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شاب عراقي قرر أن يعيش في الماء لأكثر من 10 أيام... بسبب موجة الحرّ! (فيديو)
نشرت وسائل إعلام عربية مشهداً غريباً لرجل عراقي أعلن أنه يعيش في الماء بسبب موجة الحرّ الشديدة الّتي ضربت المنطقة.
وشوهد الرجل في مقطع فيديو وهو يقول لعدسة الكاميرا: "اليوم أتمّ 10 أيام وأنا أعيش بالماء".
وتابع بالقول: "سأكمل مسيرتي بالعيش داخل الماء بسبب موجة الحرّ الشديدة وانقطاع الكهرباء".
ويُذكر أن درجات الحرارة سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً متجاوزةً الـ40 درجة في العديد من المدن العربية مع مستويات قياسية في الرطوبة.
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