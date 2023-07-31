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"ظننت أنني سأموت"... إنقاذ مزارعة بعد أن علقت بين فكّي تمساح لمدة 90 دقيقة! (فيديو)
منوعات
2023-07-31 | 13:13
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"ظننت أنني سأموت"... إنقاذ مزارعة بعد أن علقت بين فكّي تمساح لمدة 90 دقيقة! (فيديو)
نجت سيدة في إندونيسيا بأعجوبة من هجوم تمساح استمرّ لمدة 90 دقيقة، وذلك قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووفق موقع "ديلي ميل"، كانت فالميرا دي جيسوس، العاملة في مزرعة زيت النخيل، 38 عامًا، تستخرج المياه من مجرى مغطى بالأعشاب في مقاطعة كاليمانتان الغربية بإندونيسيا في 27 تموز، غير مدركة أن التمساح كان يتربص تحت أوراق الشجر. وعندما اقتربت، قفز الزاحف وسحبها إلى الأسفل.
وقاتلت الأم لطفلين بشجاعة التمساح، وصرخت طلباً للمساعدة، فهرع الموظفون الآخرون لمساعدتها.
ويُوثق مقطع فيديو المشهد المرعب الّذي تظهر فيه المرأة وهي تغرق ببطء بعدما حاول الزاحف سحبها بعيدًا. وقال سكان محليون إن التمساح احتجز فالميرا لحوالي 90 دقيقة بين فكيه.
وفي نهاية المطاف، تمكن المتواجدون من إخراج فالميرا من المستنقع ونقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بجروح خطيرة في جسدها.
وقالت فالميرا: "لم أستطع التحرر من التمساح. ثم بدأت أشعر وكأنني أصبحت أضعف. ظننت أنني سأموت، لأنني كنت أسقط تحت الماء".
وأضافت" لا يزال يراودني مشهد التمساح في ذهني، وأشعر به على جسدي. أنا ممتنة جدًا للأشخاص الذين ساعدوني على الهروب. لقد أنقذوا حياتي."
وأفادت الشرطة بأن فالميرا تتعافى في المستشفى بعد أن أصيبت بثقوب عميقة في ذراعها اليمنى وفخذها وأسفل ساقها.
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