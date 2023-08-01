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وقع حبيبها بالدين مع عصابة ألبانية... نهاية مأساوية لشابة أثناء مطاردة!
منوعات
2023-08-01 | 07:37
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وقع حبيبها بالدين مع عصابة ألبانية... نهاية مأساوية لشابة أثناء مطاردة!
أعلنت الشرطة في اسكتلندا عن مقتل شابة وإصابة حبيبها في حادث تصادم بين سيارتين بعد مطاردة عصابة مخدرات ألبانية لهما بسبب وقوع أحدهما بالدين.
وفي التفاصيل، فقد قُتلت إيمي روز ويلسون، 27 عاما، وأُصيب حبيبها ريان باترسون، 22 عاما، بجروحٍ إثر حادث سير وقع في بلدة فالكيرك اسكتلندية ليل السبت، نتيجة انحراف سيارة الثنائي عن مسارها واصطدامها بالأشجار، وذلك بعد مطاردة عنيفة من قبل عصابة مخدرات ألبانية بسبب تخلف حبيبها عن سداد ديونه لهم.
وبحسب موقع "
ديلي ميل
" البريطاني، فقد دخل الثنائي في شجارٍ حاد مع أفراد العصابة ألبانية وسرعان ما تحول إلى اعتداء جسدي على باترسون حيث حاولا الثنائي الفرار بسيارتهما، وذلك قبل وقوع الحادث المأساوي.
والجدير بالذكر أن الثنائي كانا قد تعرضا لتهديدات متكرّرة لمدة أشهر.
وذكرت الشرطة المحلية أنها فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة.
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