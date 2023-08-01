ولد قبل اطلاق أوّل حفلة موسيقية واكتشاف الأشعة السينية... وفاة "أكبر معمر في العالم" قبل أيام من عيد ميلاده

ولد قبل اطلاق أوّل حفلة موسيقية واكتشاف الأشعة السينية... وفاة "أكبر معمر في العالم" قبل أيام من عيد ميلاده



توفي "أكبر معمر في العالم"، البرازيلي خوسيه باولينو غوميز، عن عمر يناهز 127 عامًا، يوم الجمعة في منزله الواقع في غرب البرازيل.



وكان غوميز، الذي وُلد في 4 آب 1895، وفقًا لشهادة زواجه عام 1917، قد لاقى حتفه قبل أيام فقط من عيد ميلاده الـ128.

وكشفت السجلات الخاصّة بالراحل انه "ولد قبل اطلاق أوّل حفلة موسيقية، وأول لعبة كرة قدم في دوري الرغبي، وقبل اكتشاف الأشعة السينية على حد سواء".