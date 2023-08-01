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عداوة بين تلميذين تنتهي بطريقة مأساوية... ذبح زميله في المدرسة بهدف الانتقام!
منوعات
2023-08-01 | 08:42
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عداوة بين تلميذين تنتهي بطريقة مأساوية... ذبح زميله في المدرسة بهدف الانتقام!
نشرت السلطات الهندية أن طالباً في الصف العاشر أقدم على ذبح زميله في المدرسة يوم الاثنين في منطقة كانبور الواقعة في ولاية أوتار براديش.
وبعد وقوع الحادث المأساوي، أدخلت إدارة مدرسة براياغ فيديا ماندير إنتر في بيدنو كانبور، المُجني عليه إلى المستشفى حيث توفي بعد وقتٍ قصير.
وبحسب المعلومات، فنشبت عداوة بين الطالبين بشأن بعض القضايا، فأحضر المتهم سكيناً في حقيبته إلى المدرسة بهدف الانتقام من زميله. وعند مواجته الضحية، نشأ جدالاً بينهما ما أدّى إلى طعنه المراهق في الصف وذبحه.
ويُذكر أن الشرطة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة وذلك فور وصولها إلى موقع الجريمة في المدرسة.
مصدر
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