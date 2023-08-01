الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عداوة بين تلميذين تنتهي بطريقة مأساوية... ذبح زميله في المدرسة بهدف الانتقام!

منوعات
2023-08-01 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عداوة بين تلميذين تنتهي بطريقة مأساوية... ذبح زميله في المدرسة بهدف الانتقام!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عداوة بين تلميذين تنتهي بطريقة مأساوية... ذبح زميله في المدرسة بهدف الانتقام!

نشرت السلطات الهندية أن طالباً في الصف العاشر أقدم على ذبح زميله في المدرسة يوم الاثنين في منطقة كانبور الواقعة في ولاية أوتار براديش.
 
وبعد وقوع الحادث المأساوي، أدخلت إدارة مدرسة براياغ فيديا ماندير إنتر في بيدنو كانبور، المُجني عليه إلى المستشفى حيث توفي بعد وقتٍ قصير.
 
وبحسب المعلومات، فنشبت عداوة بين الطالبين بشأن بعض القضايا، فأحضر المتهم سكيناً في حقيبته إلى المدرسة بهدف الانتقام من زميله. وعند مواجته الضحية، نشأ جدالاً بينهما ما أدّى إلى طعنه المراهق في الصف وذبحه.
 
ويُذكر أن الشرطة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة وذلك فور وصولها إلى موقع الجريمة في المدرسة.
 

آخر الأخبار

منوعات

السلطات الهندية

ذبح

تلميذ

مدرسة

انتقام.

LBCI التالي
امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)
ولد قبل اطلاق أوّل حفلة موسيقية واكتشاف الأشعة السينية... وفاة "أكبر معمر في العالم" قبل أيام من عيد ميلاده
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-19

مقتل تلميذة في إطلاق نار في مدرسة في البرازيل

LBCI
منوعات
2023-06-06

مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!

LBCI
منوعات
2023-05-24

بعد مصادرة هاتفها... تلميذة تشعل حريق في مدرسة الإناث في غوايانا

LBCI
أخبار دولية
2023-05-24

حريق مهجع مدرسة الإناث في غوايانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:25

رومانسية بالغة... مزارع يقدم هديّة غريبة لزوجته احتفالاً بعيد زواجهما الـ50! (صور)

LBCI
منوعات
08:43

امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)

LBCI
منوعات
07:43

ولد قبل اطلاق أوّل حفلة موسيقية واكتشاف الأشعة السينية... وفاة "أكبر معمر في العالم" قبل أيام من عيد ميلاده

LBCI
منوعات
07:37

وقع حبيبها بالدين مع عصابة ألبانية... نهاية مأساوية لشابة أثناء مطاردة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:13

"ظننت أنني سأموت"... إنقاذ مزارعة بعد أن علقت بين فكّي تمساح لمدة 90 دقيقة! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

صفوف المنتخب اللبناني لكرة السلة اكتملت

LBCI
منوعات
2023-07-31

رياح عاتية اقتلعت هيكلا قابلا للنفخ في حديقة مائية وأب وابنته علقا داخله... أصيبا بسكتة قلبية وهذا مصيرهما!

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-31

وسيم منصوري: لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:23

بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة

LBCI
أخبار لبنان
08:16

الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...

LBCI
امن وقضاء
07:52

عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد

LBCI
امن وقضاء
04:19

وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف

LBCI
السياحة في لبنان
13:54

جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:44

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023

LBCI
أخبار لبنان
11:52

الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم

LBCI
خبر عاجل
04:36

نفي من جمعية المصارف...

LBCI
خبر عاجل
02:16

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
05:23

وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم

LBCI
منوعات
10:37

طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:10

مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

LBCI
فنّ
04:34

ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More