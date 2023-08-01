امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)

امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)







وكانت كيلي قد بدأت في الحصول على حقن البوتوكس عندما كانت في أواخر العشرينيات من عمرها، وأمضت السنوات الـ15 الماضية في استخدام فيلر.



ومنذ سنتين، رغبت بيزلي في اجراء عمليات تجميلية أكثر صرامة، تشمل شدّ الوجه والرقبة والشفاه، ونقل الدهون من فخذيها، فقررت بيع منزلها بهدف دفع تكاليف العملية، لتعيش بعدها في شاحنة في ولاية أريزونا الاميركية، وفقًا كشفت الأميركية كيلي بيزلي، البالغة من العمر 50 عامًا، انها تعيش حاليًا في شاحنة بعد ان باعت منزلها حتى تتمكن من دفع تكاليف سلسلة عمليات تجميل تبلغ قيمتها 127 ألف دولار.وكانت كيلي قد بدأت في الحصول على حقن البوتوكس عندما كانت في أواخر العشرينيات من عمرها، وأمضت السنوات الـ15 الماضية في استخدام فيلر.ومنذ سنتين، رغبت بيزلي في اجراء عمليات تجميلية أكثر صرامة، تشمل شدّ الوجه والرقبة والشفاه، ونقل الدهون من فخذيها، فقررت بيع منزلها بهدف دفع تكاليف العملية، لتعيش بعدها في شاحنة في ولاية أريزونا الاميركية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"

وفي هذا السياق، أوضحت كيلي ان "اجراء العمليات جعلها واثقة من أنها تبدو أفضل مما كانت عليه في الثلاثينيات من عمرها".