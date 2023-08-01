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امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)

منوعات
2023-08-01 | 08:43
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امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)
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امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)

امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)

كشفت الأميركية كيلي بيزلي، البالغة من العمر 50 عامًا، انها تعيش حاليًا في شاحنة بعد ان باعت منزلها حتى تتمكن من دفع تكاليف سلسلة عمليات تجميل تبلغ قيمتها 127 ألف دولار. 

وكانت كيلي قد بدأت في الحصول على حقن البوتوكس عندما كانت في أواخر العشرينيات من عمرها، وأمضت السنوات الـ15 الماضية في استخدام فيلر.

ومنذ سنتين، رغبت بيزلي في اجراء عمليات تجميلية أكثر صرامة، تشمل شدّ الوجه والرقبة والشفاه، ونقل الدهون من فخذيها، فقررت بيع منزلها بهدف دفع تكاليف العملية، لتعيش بعدها في شاحنة في ولاية أريزونا الاميركية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وفي هذا السياق، أوضحت كيلي ان "اجراء العمليات جعلها واثقة من أنها تبدو أفضل مما كانت عليه في الثلاثينيات من عمرها".
 
Pictured: Kelly before and after the cosmetic work. She said: 'Why not live the most fabulous life? Part of that for me is having plastic surgery'
 
Pictured: Kelly Beasley before she had her extended face lift, neck lift, lip lift, and fat transfer in February
 
Kelly (pictured after the cosmetic work) was horrified when US plastic surgeons quoted her upwards of £38,000
 
Pictured: Kelly one day after going under the knife in Mexico. She said: 'I woke up with head wrapped in a giant crazy bandage. I started taking pictures immediately'
 
 

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