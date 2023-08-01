الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رومانسية بالغة... مزارع يقدم هديّة غريبة لزوجته احتفالاً بعيد زواجهما الـ50! (صور)

منوعات
2023-08-01 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رومانسية بالغة... مزارع يقدم هديّة غريبة لزوجته احتفالاً بعيد زواجهما الـ50! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رومانسية بالغة... مزارع يقدم هديّة غريبة لزوجته احتفالاً بعيد زواجهما الـ50! (صور)

رومانسية بالغة... مزارع يقدم هديّة غريبة لزوجته احتفالاً بعيد زواجهما الـ50

حضّر المزارع الاميركي لي ويلسون مفاجأة مذهلة وغريبة لزوجته في الذكرى الـ50 لزواجهما. وزرع حقلاً ضخماً من 1.2 مليون زهرة عباد الشمس كهدية لها.

وبدوره، كشف لي ويلسون لوسائل الإعلام المحلية في كانساس، إنه "زرع 1.2 مليون زهرة عباد الشمس على 80 فداناً من الأرض لزوجته رينيه احتفالًا بالذكرى الـ50 لزواجهما"، وفقًا لشبكة بي بي سي.

ومن جهتها، قالت الزوجة: "لقد جعلني أشعر بأنني مميزة للغاية. لا يمكن أن تكون هناك هدية مثالية للاحتفال بالذكرى السنوية أكثر من حقل من زهور عباد الشمس".
 
 
Lee Wilson
 
 

آخر الأخبار

منوعات

رومانسية

مزارع

هديّة

زوجته

احتفالاً

عيد

زواج

LBCI التالي
ضربا طفلهما في التبني على رأسه بقوة لدرجة "طمس" دماغه فتوفي... ثم أنشآ حساباً عبر الإنترنت لجمع التبرعات!
"ظننت أنني سأموت"... إنقاذ مزارعة بعد أن علقت بين فكّي تمساح لمدة 90 دقيقة! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-08

بكلمات رومانسية... ريم السعيدي تحتفل بذكرى زواجها من وسام بريدي (صور)

LBCI
منوعات
2023-07-25

بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)

LBCI
فنّ
2023-07-18

بعد 7 أعوام من الزواج... صوفيا فيرغارا وزوجها يعلنان انفصالهما وهكذا احتفلت بعيد ميلادها! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-07-16

جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:13

تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

LBCI
منوعات
10:30

الجمهور يعرّض بيكيه لموقف محرج على المسرح... وما علاقة شاكيرا؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
08:43

امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)

LBCI
منوعات
08:42

عداوة بين تلميذين تنتهي بطريقة مأساوية... ذبح زميله في المدرسة بهدف الانتقام!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:13

تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

LBCI
منوعات
2023-07-28

لحظة مرعبة عاشوها خلال نزهة في مستنقع... تمساح يخرج من الماء ويحاول الصعود إلى قاربهم! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-08

ضبط 3 سيارات مسروقة وتوقيف أحد المتورطين من قبل فصيلة مشمش - عكار (صور)

LBCI
موضة وجمال
2023-07-31

خلال جولتها العالمية... بيونسي تتألق بمزيج من الجمال والأناقة في إطلالة من إبداع المُصمم اللبناني جورج حبيقة! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:23

بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة

LBCI
أخبار لبنان
08:16

الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...

LBCI
امن وقضاء
07:52

عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد

LBCI
امن وقضاء
04:19

وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف

LBCI
السياحة في لبنان
13:54

جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:36

نفي من جمعية المصارف...

LBCI
خبر عاجل
02:16

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
05:23

وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم

LBCI
خبر عاجل
09:10

مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

LBCI
فنّ
04:34

ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

LBCI
خبر عاجل
10:35

معلومات للـLBCI: وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان يتجه الى مخيم عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال لمحاولة وقف القتال في المخيم

LBCI
فنّ
05:15

بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!

LBCI
فنّ
07:09

انهيار شمس البارودي بعد وفاة ابنها غرقاً.. تفاصيل محزنة عن حالة الأم المفجوعة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More