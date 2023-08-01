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تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

منوعات
2023-08-01 | 11:13
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تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة
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تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

أقدمت الطالبة المصرية فيروز. س على الانتحار بعد سقوطها في امتحانات شهادة الثانوية العامة، في محافظة سوهاج في مصر، وفقًا لموقع  القاهرة 24.

وفي التفاصيل، تلقت الطالبة خبر رسوبها في الشهادة الثانوية من إحدى صديقاتها، الامر الذي وضعها في أزمة نفسية حادّة قامت على اثرها بالانتحار بتناول مادّة سامة. 
 

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