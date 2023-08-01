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فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)

فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم!







وفي التفاصيل، كان روبن يسبح برفقة والده في المسبح الرئيسي وطلب الذهاب إلى والدته وشقيقه الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، في مسبح الاطفال. وأثناء تنقله، غرق روبن في المسبح وتوفى.



ولم يلاحظ الوالدان ان طفلهما كان يغرق إلّا بعد فوات الأوان بسبب "الإضاءة المنخفضة" و "الحواجز"، وفقًا



وأكدت شرطة كورنوال أنها تعمل مع ممثلين من مجلس الصحة والسلامة لإجراء التحقيقات اللازمة فيما يتعلق بوفاة روبن.



وفي تكريم مؤثر لابنه، قال الوالد: 'أريد أن يرى كل والد هذه القصة، كي لا يحدث مثل هذه الفاجعة مرة أخرى. نحن نشعر بالكثير من الألم ولا نريد أن يعاني أي من الوالدين من هذا الشعور". غرق طفل، يبلغ من العمر 5 سنوات، في احد مسابح مدينة كورنوال في الولايات المتحدة، بعد ساعة واحدة فقط من وصوله إلى المنتزه لقضاء العطلة مع عائلته.وفي التفاصيل، كان روبن يسبح برفقة والده في المسبح الرئيسي وطلب الذهاب إلى والدته وشقيقه الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، في مسبح الاطفال. وأثناء تنقله، غرق روبن في المسبح وتوفى.ولم يلاحظ الوالدان ان طفلهما كان يغرق إلّا بعد فوات الأوان بسبب "الإضاءة المنخفضة" و "الحواجز"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" وأكدت شرطة كورنوال أنها تعمل مع ممثلين من مجلس الصحة والسلامة لإجراء التحقيقات اللازمة فيما يتعلق بوفاة روبن.وفي تكريم مؤثر لابنه، قال الوالد: 'أريد أن يرى كل والد هذه القصة، كي لا يحدث مثل هذه الفاجعة مرة أخرى. نحن نشعر بالكثير من الألم ولا نريد أن يعاني أي من الوالدين من هذا الشعور".