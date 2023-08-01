الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)

منوعات
2023-08-01 | 14:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)

فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم!

غرق طفل، يبلغ من العمر 5 سنوات، في احد مسابح مدينة كورنوال في الولايات المتحدة، بعد ساعة واحدة فقط من وصوله إلى المنتزه لقضاء العطلة مع عائلته. 

وفي التفاصيل، كان روبن يسبح برفقة والده في المسبح الرئيسي وطلب الذهاب إلى والدته وشقيقه الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، في مسبح الاطفال. وأثناء تنقله، غرق روبن في المسبح وتوفى. 

ولم يلاحظ الوالدان ان طفلهما كان يغرق إلّا بعد فوات الأوان بسبب "الإضاءة المنخفضة" و "الحواجز"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وأكدت شرطة كورنوال أنها تعمل مع ممثلين من مجلس الصحة والسلامة لإجراء التحقيقات اللازمة فيما يتعلق بوفاة روبن.

وفي تكريم مؤثر لابنه، قال الوالد: 'أريد أن يرى كل والد هذه القصة، كي لا يحدث مثل هذه الفاجعة مرة أخرى. نحن نشعر بالكثير من الألم ولا نريد أن يعاني أي من الوالدين من هذا الشعور".
 
Describing little Robin, his father Cemal said he 'loved hugs' and was a 'very cute and clever' little boy
 
He had helped his parents, Ferzane and Cemal Caliskan (pictured) put up their tent before heading for a swim with them and his six-month-old baby brother, Renas
 
'He was intelligent and his handwriting, he could write with both hands,' said his father
 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

فاجعة

مأساوية

طفل

يلقى حتفه

غرق

مسبح

LBCI التالي
وقع حبيبها بالدين مع عصابة ألبانية... نهاية مأساوية لشابة أثناء مطاردة!
ضربا طفلهما في التبني على رأسه بقوة لدرجة "طمس" دماغه فتوفي... ثم أنشآ حساباً عبر الإنترنت لجمع التبرعات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-31

"ماتت طفلتي بين يدي لقد حملتها طوال الأربع ساعات"... قصة مأساوية لأم حُرمت من الإجهاض في تكساس!

LBCI
منوعات
2023-07-28

في مشهد طريف... دبة تسبح في مسبح أحد المنازل مع طفلها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-07-26

طفلة تتعرض لحادث مروع كاد ان يودي بحياتها داخل مسبح! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-07-17

جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:25

زفافٌ "فائق الغرابة"... عروس تسير في ممر عائم بالمياه! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:13

تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

LBCI
منوعات
10:30

الجمهور يعرّض بيكيه لموقف محرج على المسرح... وما علاقة شاكيرا؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
09:25

رومانسية بالغة... مزارع يقدم هديّة غريبة لزوجته احتفالاً بعيد زواجهما الـ50! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-25

أم قتلت ابنتها بالإشتراك مع ابنيها ودفنتها في حديقة المنزل... والدوافع صادمة!

LBCI
منوعات
2023-07-31

الإعلامية بترا أبو حيدر تدخل القفص الذهبي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-30

اليمن: لإعتماد آلية السحب المباشر لأنواع محددة من البضائع المصنفة خطرة عند تفريغها من السفن

LBCI
أخبار لبنان
13:25

قائد الجيش سلم شهادات التخرج لضباط دورة "النقيب الشهيد مارون الليطاني"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

تعزيزات وتحضيرات أبرز الفرق الأوروبية بكرة القدم تتواصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هل تنجح واشنطن في وضع مسار تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب على السكة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:13

أهلا بهالطلة من طرابلس عاصمة الشمال!

LBCI
أخبار لبنان
14:04

تمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

حالات تسمم تطال مغتربين ومقيمين في زحلة

LBCI
موضة وجمال
13:56

ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

"عندما ترجع إلينا بيروت بالسلامة" في ذكرى ٤ آب... ورسالة من ماجدة الرومي عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:46

ذبيحة إلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

جلسة الحكومة اليوم المخصصة للموازنة... ماذا في تفاصيلها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:36

نفي من جمعية المصارف...

LBCI
خبر عاجل
02:16

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
منوعات
11:13

تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

LBCI
أخبار لبنان
05:23

وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم

LBCI
فنّ
05:15

بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!

LBCI
خبر عاجل
09:10

مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

LBCI
فنّ
04:34

ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

LBCI
خبر عاجل
10:35

معلومات للـLBCI: وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان يتجه الى مخيم عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال لمحاولة وقف القتال في المخيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More