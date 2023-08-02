حديقة حيوانات تحدث جدلاً... هل الدببة حقيقية أم مزيفة؟ (فيديو)

تصدر خبر الدببة الصينية، مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار التكهنات انها "ليست حقيقية" وانها "شخص متنكر" بهدف جذب الزوار فقط.ومن جهتها، نفت إدارة حديقة حيوان "هانغتشو" شرقي الصين هذه الادعاءات، معلّقةً على وسائل التواصل الاجتماعي باسم الدبة "أنجيلا" البالغة من العمر 4 سنوات، "يبدو أنك لا تفهمني جيدًا".وأكدت الحديقة أنه "من غير المعقول ان يرتدي شخصًا مثل هذا الفراء في حرارة الصيف، ولن يستمر أكثر من بضع دقائق قبل أن يحتاج إلى الاستلقاء"، مضيفة: "نحن حديقة حيوانات تديرها الحكومة، ومن الغير مسموح ان يحصل مثل هذه الاحتيالات".وبدورها، كشفت خبيرة الحيوانات، الدكتورة آشلي مارشال، ان "الدببة حقيقية"، موضحة أن "الطيات على ظهرها، تساعد في حمايتها من الحيوانات المفترسة".وشهدت حديقة الحيوان ارتفاعاً كبيراً في عدد الزوار وصل الى ما يقارب الـ30 في المئة بعد انتشار القصة في جميع أنحاء العالم.