"باربي" تصل إلى عالم الأموات... دور الجنائز تطلق توابيت باللون الوردي! (فيديو)

"باربي" تصل إلى عالم الأموات... دور الجنائز تطلق توابيت باللون الوردي!



ألهم فيلم "باربي"، للمخرج غريتا غيرويغ، اتجاهًا ثقافيًا وأزياءً يُطلق عليه اسم "باربيكور". والآن، حتى دور الجنائز تقفز على هذا الاتجاه لتقدم توابيتًا باللون الوردي.



وفي التفاصيل، أطلقت شركة أوليفاريس للجنائز توابيت وردية مستوحاة من فيلم "باربي".



وكتبت الشركة في المقطع الترويجي للتابوت المسمى " Barbie House أو منزل باربي": "حتى تتمكن من الراحة مثل باربي".