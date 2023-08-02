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احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!

منوعات
2023-08-02 | 06:44
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احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!
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احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!

احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!

أعلنت السلطات الروسية، إلقاء القبض على رجل يدعى، فلاديمير تشيسكيدوف، بتهمة احتجازه لشابة "كخادمة وعبدة جنس" في قبو منزله لمدة 14 عاما، بعلم والدته، وفقا لموقع "ذا صن".

وأوضحت الضحية، البالغة من العمر 33 عامًا، أنه "تم إغتصابها أكثر من ألف مرة منذ إختطافها عام 2009"، مشيرةً الى انها "أجبرت على القيام بالأعمال المنزلية كالطبخ والتنظيف واعتناء بوالدته المسنّة".

وكشفت الضحية انها "إستطاعت الفرار من سجنها بأعجوبة، بعد أن نسي خاطفها إقفال الزنزانة إثر دخوله في حالة سُكر شديدة، مما مكّنها من الفرار والعثور على أختها، التي لم ترها منذ 14 عامًا، وإبلاغ الشرطة.

وصادرت الشرطة الروسية بعد مداهمة منزل المتهم، مجموعة أجهزة كمبيوتر محمولة وأقراص تحتوي على مواد إباحية، بالاضافة الى ألعاب الجنسية، كانت تستخدم أثناء جلسات التعذيب.

كما وعثرت الشرطة على جثة امرأة، كان قد أجبر الضحية على مساعدته في تقطيع جسدها ودفنها في القبو.

وأثناء التحقيق، نكر كل من تشيسكيدوف ووالدته التهم الموجهة ضدّهما بحجة أن "الفتاة عاشت معهما بكامل إرادتها".

وأفرجت المحكمة عن أم الجاني بكفالة مالية مع وضع قيود على السفر. كما يخضع المتهم حاليًا لحراسة مشددة في مستشفى للأمراض العقلية.
 
 
 

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