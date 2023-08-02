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ولدت جنينها في حمام محطة وقود وتركته ليموت هناك! (فيديو)

منوعات
2023-08-02 | 08:32
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ولدت جنينها في حمام محطة وقود وتركته ليموت هناك! (فيديو)
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ولدت جنينها في حمام محطة وقود وتركته ليموت هناك! (فيديو)

ولدت جنينها في حمام محطة وقود وتركته ليموت هناك!

أصدرت شرطة تكساس مقطع فيديو لامرأة يُعتقد أنها ولدت جنينها في حمام محطة وقود في هيوستن، ثم تركت المولود هناك ليموت وهربت في وقت سابق من هذا العام.


ويعود تاريخ الحادث إلى ساعات الصباح الباكر من يوم 2 نيسان في محطة شل في ساوث بوست أوك رود، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


ووجد أحد العملاء الرضيع في الحمام حوالي الساعة 4:30 صباحًا واتصل بالمسعفين.


وكانت الطفلة قد ماتت في الوقت الذي وصل فيه المسعفون التابعون لإدارة الإطفاء في هيوستن إلى مكان الحادث.


ولم تعثر الشرطة بعد على الأم ونشرت مقطع فيديو للمرأة التي يعتقدون أنها المشتبه به وهي تدخل محطة الوقود قبل أن تغادر في سيارة كاديلاك بيضاء.

 

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