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مؤثرة لم تشرب الماء لمدة 6 سنوات...وهذا مصيرها! (صور)

منوعات
2023-08-02 | 11:04
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مؤثرة لم تشرب الماء لمدة 6 سنوات...وهذا مصيرها! (صور)
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مؤثرة لم تشرب الماء لمدة 6 سنوات...وهذا مصيرها! (صور)

مؤثرة لم تشرب الماء لمدة 6 سنوات...وهذا مصيرها! (صور)

توفيت المؤثرة النباتية الروسية زانا سامسونوفا البالغة من العمر 39 عامًا، المعروفة باسم Zhanna D'Art في 21 تموز الفائت، بحسب موقع "ذا صن". 

وحصل ذلك بعد اتّباعها لنظام غذائي شديد يرتكز فقط على الفاكهة، وتخلّيها عن شرب الماء في السنوات الست التي سبقت وفاتها.

وقد أخبرت متابعيها سابقًا أنها أمضت السنوات الأربع الأخيرة من حياتها في أكل الفواكه، وبذورعباد الشمس، وعصائر الفاكهة فقط، معتبرةً أن جسمها لا يحتاج الى الماء.

وقالت والدتها، فيرا سامسونوفا، إنها أصيبت بعدوى شبيهة بالكوليرا، تفاقمت بسبب نظامها الغذائي، وكانت بالكاد تستطيع المشي، ورفضت تلقي العلاج.

وكان أصدقاؤها، الذين قالوا إنها تعاني من فقدان الشهية، يخشون من أن نظامها الغذائي أصبح مقيدًا بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة  قبل الوفاة.

وروّجت سامسونوفا بانتظام لنظامها الغذائي الذي يقتصر على الفاكهة فقط على الإنترنت، حيث أخبرت متابعيها البالغ عددهم 16000: "أرى جسدي وعقلي يتغيران كل يوم... أنا أحب نفسي الجديدة، ولا أعود أبدًا إلى العادات التي اعتدت استخدامها."

وكانت تعتقد أن نظامها الغذائي جعلها تبدو أصغر سناً وأكثر صحة من صديقاتها. فقالت: "أشعر بالحزن الشديد عندما أرى معظم زملائي يبدون أكبر سناً بسبب الوجبات السريعة." 

وقبل أيام فقط من وفاتها، شاركت سامسونوفا الرسالة الأخيرة المؤلمة: "الحياة لا معنى لها ولكنها تستحق العيش بشرط أن تدرك أنها بلا معنى".
 

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