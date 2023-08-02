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أصيبت بجروح بالغة الخطورة ... العثور على امرأة مقتولة طعناً في إحدى غابات إنكلترا!

منوعات
2023-08-02 | 13:11
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أصيبت بجروح بالغة الخطورة ... العثور على امرأة مقتولة طعناً في إحدى غابات إنكلترا!
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أصيبت بجروح بالغة الخطورة ... العثور على امرأة مقتولة طعناً في إحدى غابات إنكلترا!

أصيبت بجروح بالغة الخطورة ... العثور على امرأة مقتولة طعناً في إحدى غابات إنكلترا!

تم العثور على امرأة مقتولة طعناً في غابة في برمنغهام في انكلترا مساء الثلاثاء، حيث تم القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، بحسب موقع "انبندنت".

ورغم جهود خدمات الطوارئ، توفيت المرأة في مكان الحادث.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن الرجل المعتقل، البالغ من العمر 30 عامًا، لا يزال رهن الاحتجاز.

وقال بيان لخدمة الإسعاف في ويست ميدلاندز: "تم استدعاؤنا إلى الغابة قبالة شارع فريت، برمنغهام في حوالي الساعة 8.45 مساءً من مساء الثلاثاء لورود تقارير عن امرأة تعرضت للطعن. و تم إرسال سيارتي إسعاف، وضابطي إسعاف، وسيارة العناية المركزة التابعة لخدمة الإسعاف الجوي مع طبيب ومسعف رعاية حرجة على متنها، إلى مكان الحادث".

وعثروا فور وصولهم على امرأة أصيبت بجروح بالغة الخطورة. فتم تزويدها على الفور بإسعافات متقدمة من قبل موظفي الإسعاف، ولكن على الرغم من جهود الجميع، لم يتم إنقاذها، وتأكدت الوفاة في مكان الحادث .

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