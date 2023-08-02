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في مشهد مرعب... طائرة تجريبية تتحطم على طريق عام وتنفجر لتشكل كرة نارية وهذا مصير ركابها! (فيديو)

في مشهد مرعب... طائرة تجريبية تتحطم على طريق عام وتنفجر لتشكل كرة نارية وهذا مصير ركابها! (فيديو)







وكانت الطائرة الخفيفة Jabiru J430 التي تديرها شركة Air First Hospitality & Tours تحلق فوق منطقة أوبا أكران المزدحمة في العاصمة النيجيرية لاغوس عندما اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً يوم الثلاثاء في حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، وفق ما نقل موقع



وتُظهر اللقطات المروعة كيف اصطدمت الطائرة بعمود ضوئي أثناء هبوطها باتجاه الطريق قبل أن تشتعل فيها النيران بالقرب من محطة وقود، مما أدى إلى فرار المتفرجين المذعورين بحثًا عن الأمان.



وقال مكتب تحقيقات السلامة النيجيري إن الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة - الطيار وأحد الركاب - نجا بطريقة ما من الحادث.



وتظهر اللقطات الطيار وهو يتسلق من بين الحطام ويبتعد وهو مصاب.

تحطمت طائرة على طريق عام قبل أن تنفجر وتشكل كرة نارية أثناء رحلة تجريبية في نيجيريا، في مشهد مرعب.وكانت الطائرة الخفيفة Jabiru J430 التي تديرها شركة Air First Hospitality & Tours تحلق فوق منطقة أوبا أكران المزدحمة في العاصمة النيجيرية لاغوس عندما اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً يوم الثلاثاء في حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتُظهر اللقطات المروعة كيف اصطدمت الطائرة بعمود ضوئي أثناء هبوطها باتجاه الطريق قبل أن تشتعل فيها النيران بالقرب من محطة وقود، مما أدى إلى فرار المتفرجين المذعورين بحثًا عن الأمان.وقال مكتب تحقيقات السلامة النيجيري إن الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة - الطيار وأحد الركاب - نجا بطريقة ما من الحادث.وتظهر اللقطات الطيار وهو يتسلق من بين الحطام ويبتعد وهو مصاب.