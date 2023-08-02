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"اعتقدت أنه حلم"... طعن زوجته في مطبخ منزلهما حتى الموت دون أن يعلم واكتشف جريمته في صباح اليوم التالي!

"اعتقدت أنه حلم"... طعن زوجته في مطبخ منزلهما حتى الموت دون أن يعلم واكتشف جريمته في صباح اليوم التالي!







واستمع المحلفون إلى أن كونراد إياي نفذ "القتل الوحشي الذي لا داعي له" بعد أن أخذ ما كان يعتقد أنه مادة الميثادون الأفيونية وشرب كمية من البراندي. استمعت محكمة الثلاثاء، إلى أن رجلاً طعن زوجته التي تعمل كمدرسة فنية حتى الموت بينما كان ابنهما نائمًا في الطابق العلوي، بعد تعاطيه المخدرات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل واستمع المحلفون إلى أن كونراد إياي نفذ "القتل الوحشي الذي لا داعي له" بعد أن أخذ ما كان يعتقد أنه مادة الميثادون الأفيونية وشرب كمية من البراندي. وقال إنه عندما مر بالمطبخ في صباح اليوم التالي ووجد جثة زوجته، أدرك ما كان يعتقد أنه حلم "يجب ألا يكون حقيقة"، قد حصل بالفعل. وسمع المحلفون أن السيدة هاريس، 52 عامًا، والتي كانت تُعرف باسم كاتي، تم العثور عليها وجهها مصوب لأسفل وهي غارقة في بركة من الدماء. وكان هناك زجاجة براندي مفتوحة في مكان قريب، بالقرب من ثلاثة سكاكين مطبخ كلها ملطخة بالدماء.



وقال المدعي العام جوردون أسبن ك.س. إن ابنهما البالغ من العمر 11 عامًا لم يسمع الهجوم، "لذلك لم يعرف شيئًا عن وفاة والدته" عندما أيقظته الشرطة.



وقال السيد آسبن: خلال ليلة 5 شباط 2022 حتى الساعات الأولى من يوم 6 شباط، قتل هذا المتهم كاثرين بطعنها حتى الموت في مطبخ منزل عائلتها."