على طريق سريع مزدحم... سقوط مروّع لبقرة من مؤخرة شاحنة! (فيديو)

على طريق سريع مزدحم... سقوط مروّع لبقرة من مؤخرة شاحنة! (فيديو)







وفي التفاصيل، سقطت البقرة على الممر الداخلي بالقرب من التقاطع رقم 9 على الطريق السريع M6 في شمال غرب إنكلترا، وكادت تصطدم بالسيارات القادمة التي تسير بسرعة 70 ميلًا في الساعة، وفق ما نقل موقع سقطت بقرة من مؤخرة شاحنة متحركة وعلقت في حركة المرور على طريق سريع مزدحم.وفي التفاصيل، سقطت البقرة على الممر الداخلي بالقرب من التقاطع رقم 9 على الطريق السريع M6 في شمال غرب إنكلترا، وكادت تصطدم بالسيارات القادمة التي تسير بسرعة 70 ميلًا في الساعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

وتقول الشرطة إن بقرة أخرى سقطت أيضا على بعد ميلين وأن الطريق السريع أغلق لمدة 90 دقيقة بين التقاطعين السابع والعاشر.



وقالت مجموعة شرطة الطرق السريعة المركزية (CMPG) على تويتر إن الأبقار أصيبت، رغم أن مدى الإصابات غير واضح.