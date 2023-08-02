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في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

منوعات
2023-08-02 | 15:37
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في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
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في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

خلال جلسة محاكمته، اعترف رجل أنه مارس الجنس مع ماعز أليف في المرحاض.

وتم اتهام جاكوب هيتلي جونستون، 21 عامًا، بممارسة الجنس مع ماعز في مناسبتين مختلفتين في بلدة تسمانيا في برانكسهولم.

وتم القبض عليه بعد أن صورته كاميرات المراقبة وهو يخرج ماعزًا من حقله ثم ينقله إلى الحمام في 10 حزيران 2022، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 
وتم ارتكاب جريمة أخرى في 3 تشرين الثاني من ذلك العام، مما أدى إلى غضب مالك الماعز.
 
وبعد اشتباه العائلة بحدوث أمر غريب، قامت عيادة بيطرية بفحص الماعز في ذلك الوقت، وأظهرت النتائج وجود حمض نووي بشري في فحص الحيوان المذكور. 

وذكرت صحيفة ميركوري أنه في أول ظهور له أمام محكمة لونسيستون الابتدائية، يوم الأربعاء، اعترف جونستون بارتكاب الجريمة.

وتم استخدام لقطات CCTV من مزرعة العائلة للمساعدة في التعرف على هوية الفاعل.

هذا وتم توفير لقطات للشرطة تظهر رجلاً يرفع الحيوان الأليف من مكان تواجده قبل أن يقوده نحو أكشاك الحمام في حوالي الساعة 2 صباحًا.

وقدمت الأسرة شكوى رسمية في 11 حزيران، ومن المقرر الآن أن يواجه الحكم في 4 أيلول 2023.
 

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