هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!

قالت الشرطة يوم الأربعاء أنه تم العثور على جثث امرأة تبلغ من العمر 35 عاما وطفليها البالغان من العمر 6 و 10 أعوام.



وعثرعلى جثث الضحايا وقد ذبحوا في منطقة كاتيهار بولاية بيهار.



واعتقلت الشرطة زوج الضحية يوم الاربعاء للاشتباه لضلوعه في الجريمة، وفق ما نقل موقع India Today.



وقال ضابط شرطة إن الحادث وقع في منزل الضحية بقرية بيلون ليلة الثلاثاء والأربعاء.



وتم التعرف على المتوفين على أنهم سعداب زارين خاتون (35 عامًا) ، زوجة فيروز علم، وطفليهما فايزان فيروز (6 أعوام) وبايا فيروز (10 أعوام).



وصرح مدير شرطة كاتيهار للصحفيين بأنه "بناء على التحقيق الأولي وبلاغ مكتوب قدمته والدة الضحية (سداب زارين خاتون) ، ألقت الشرطة القبض على فيروز علم للاشتباه في دوره في الجريمة".



وقال كومار إن والدة المتوفاة زعمت أيضًا أن المتهم كان يهدد ابنتها، وبعد زواجه الثاني ، لم يكن المتهم مهتمًا بإبقاء الضحية وأطفالها في منزله.



وقالت الشرطة إن المرأة وطفليها قتلوا بآلة حادة وحصل المحققون سلاح الجريمة من مسرح الجريمة.



وفي وقت سابق، قال ضابط في مركز شرطة باليا بيلون رافيندرا كومار للصحفيين: "فيروز علم ادعى أنه ذهب إلى معرض بالقرب من قريته وعند عودته، وجد زوجته وطفليه غارقين في بركة من الدماء وأطلق جرس الإنذار. وزعمت زوجته الثانية، التي كانت نائمة في الغرفة المجاورة، أنها لم تكن على علم بالحادث ".