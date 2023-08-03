الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما

منوعات
2023-08-03 | 03:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا&quot;... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما

"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو الأربعاء انفصالهما بعد 18 عاما من الزواج.

وقالا على إنستغرام إنه "بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرار الانفصال". وطلب الزوجان احترام خصوصيتهما قبل عطلة عائلية مقررة الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أنهما وقعا "اتفاق انفصال قانوني" موضحا أن الأمر ليس طلاقا.

وقال إن جاستن (51 عاما) وصوفي (48 عاما) يريدان التركيز على "تنمية أطفالهما"، مضيفا أن الكنديين يمكنهم أن يتوقعوا "كثيرا رؤية الأسرة معا".

ترودو وزوجته الصحافية السابقة صديقان من أيام الطفولة التقيا مجددا في حفل خيري عام 2003 قبل زواجهما عام 2005 في مونتريال.

وقد أنجبا ثلاثة أطفال هم كسافييه (15 عاما) وإيلا-غراس (14 عاما) وهادريان (9 أعوام).

وهذا أول انفصال لرئيس وزراء كندي، منذ أن انفصل بيير ترودو، والد جاستن، عن مارغريت ترودو، ليتطلقا في نهاية المطاف عام 1984، خلال الأشهر الأخيرة من ولايته.

كانت صوفي غريغوار ترودو حاضرة إلى جانب زوجها طوال حياته السياسية، من انتخابه عام 2015 مرورا بولايتَيْه عامي 2019 و2021.

بالإضافة إلى مسيرتها التلفزيونية، أصبحت صوفي شخصية عامة لمشاركتها في كثير من القضايا الخيرية والاجتماعية، بما في ذلك الصحة العقلية واضطرابات الأكل والمساواة بين الجنسين.
 

آخر الأخبار

منوعات

المحادثات

الهادفة

والصعبة

اتخذنا

قرارنا"...

ترودو

وزوجته

يعلنان

انفصالهما

LBCI التالي
بعد غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إلغاء حفل مغنية تونسية ضمن مهرجان الحمامات
هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-19

"بدلاً من ممارسة الحب انتهى بنا الأمر بالجدل طوال الوقت"... البريطانية الثمانينية والمصري الثلاثيني يعلنان انفصالهما!

LBCI
رياضة
2023-07-27

الفائز بكأس العالم الإسباني دافيد سيلفا يعلن اعتزاله اللعب نهائياً: "سأفتقدكم كثيرا" (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-07-20

الشاب خالد صاحب الإبتسامة الدائمة يبكي بمرارة: ابي ضربني كثيراً بالعصا وجدتي العنصرية نادت أمي "يا عبيد"!

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-16

عودة انتقد "الفساد المستشري": التهاون في المحاسبة أوصل كثيرين إلى الاستشراس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:55

غفت أثناء قيادة سيارتها... ملكة جمال فنزويلا توقعت وفاتها وجنازتها قبل أشهر من رحيلها المفجع!

LBCI
منوعات
03:39

"ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة"... داني ألفيش يطالب بمحاكمته في أسرع وقت ممكن بتهمة الاعتداء الجنسي!

LBCI
منوعات
03:34

بعد غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إلغاء حفل مغنية تونسية ضمن مهرجان الحمامات

LBCI
منوعات
15:53

هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:32

ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-31

منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات

LBCI
أخبار دولية
2023-07-25

خلاف بين واشنطن وتكساس حول عوامات نهرية لصد المهاجرين

LBCI
فنّ
2023-07-04

عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:08

المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل

LBCI
أخبار دولية
14:05

للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:02

هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟

LBCI
رياضة
13:59

تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة

LBCI
السياحة في لبنان
13:53

أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

فوج إطفاء بيروت يحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الفوج في ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مرفأ بيروت.. فرادة تاريخية لم تفقد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
08:02

التقطها وهو ثمل ثم عانقها محاولاً تقبيلها... جندي يعتدي على زميلته المراهقة في المعسكر: شعرت بالضعف والخوف ولكن!

LBCI
منوعات
06:44

احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!

LBCI
خبر عاجل
09:19

مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر

LBCI
فنّ
07:11

وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله

LBCI
فنّ
06:55

نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!

LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:32

ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More