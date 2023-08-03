الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إلغاء حفل مغنية تونسية ضمن مهرجان الحمامات

منوعات
2023-08-03 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إلغاء حفل مغنية تونسية ضمن مهرجان الحمامات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إلغاء حفل مغنية تونسية ضمن مهرجان الحمامات

بعد غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إلغاء حفل مغنية تونسية ضمن مهرجان الحمامات

أعلنت المغنية التونسية آمال مثلوجي الأربعاء أن الحفل الغنائي الذي كان مقررا لها ضمن مهرجان الحمامات في تونس ألغي بعد اتهامها "بالتطبيع" مع إسرائيل إثر غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

غنت مثلوجي التي تحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتها التونسية غنت في رام الله وبيت لحم والقدس الشرقية المحتلة في تموز. لكنها لم تقم حفلة في إسرائيل.

وقالت مثلوجي عبر صفحتها على منصة انستغرام "إلى جمهوري العزيز في تونس، يؤسفني جدًا أن أعلن إلغاء حفلتنا الموسيقية التي طال انتظارها في الحمامات بدون سبب رسمي".

واضافت "نعتقد أن جولتنا الأخيرة في فلسطين الجميلة أثارت جدلاً غير مبرر اتهمني بالتطبيع".

واشتُهرت المغنية البالغة من العمر 41 عامًا خلال الثورة التونسية في عام 2011 بأغنيتها "كلمتي حرة" التي قدمتها في حفل جائزة نوبل للسلام لعام 2015 التي مُنحت لرباعية الحوار الوطني التونسي.

وكان من المقرر أن تغني الأسبوع المقبل في مهرجان الحمامات الدولي. لكن تم إبلاغ من اشتروا تذاكر حفلتها بأنها ألغيت.

ووصلت مثلوجي الى الاراضي الفلسطينية للمشاركة في انشطة غنائية تحت عنوان "ليالي الطرب في قدس العرب" بدعوة من معهد ادوارد سعيد للموسيقى.

وقالت مثلوجي لفرانس برس إنها تعرضت "لحملة تضليل كبيرة". وأكدت أن "هذه العروض نظمها فلسطينيون لجمهور فلسطيني في القدس ورام الله وبيت لحم، وهي لا تتعارض مع المبادئ التوجيهية" لحركة مقاطعة إسرائيل".

وقالت إنها لم تبلغ شخصيًا بإلغاء حفلها في تونس وإن المنظمين لم يقدموا سببًا لذلك.

وقال سهيل خوري، المدير العام لمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى لوكالة فرانس برس إنها "تستحق الثناء وليس الإدانة على ما فعلته. إنها مغنية رائعة والفلسطينيون يحبونها، كانت رائعة، وربما كانت من أفضل العروض التي شهدتها فلسطين على الإطلاق".

ومن جانبها قالت حركة المقاطعة "إن حركة المقاطعة BDS في كفاحها لإنهاء التواطؤ مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي تميز بين الفنانين الذين يرفهون عن الظالمين والفصل العنصري ... والفنانين الذين يقفون مع المظلومين، مع الحرية والعدالة الفلسطينية والمساواة من ناحية أخرى. الفنانون العرب الذين يحترمون توجيهات حركة المقاطعة ذات الصلة ويؤدون خلال الاحتفالات الفلسطينية تضامناً مع الحقوق الفلسطينية يساهمون في مقاومتنا الثقافية وبالتالي في نضالنا التحريري".

وقالت مثلوجي في بيانها "إن مجمل عملي ووقتي الطويل مع الشعب الفلسطيني لا يرقى إليه الشك. عاشت فلسطين وشعبها الجميل. لقد تأثرت بشدة بدفئهم وكرمهم ومرونتهم المذهلة. كان هذا أجمل أسبوع في حياتي".
 

آخر الأخبار

منوعات

الأراضي الفلسطينية المحتلة

حفل

مغنية

تونسية

مهرجان الحمامات

LBCI التالي
"ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة"... داني ألفيش يطالب بمحاكمته في أسرع وقت ممكن بتهمة الاعتداء الجنسي!
"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:31

بعد أن رمته على أحد المعجبين بحفلها... ميكروفون كاردي بي يعرض بمزاد وسعره يرتفع والمغنية تحضع للتحقيق!

LBCI
منوعات
12:53

خلال توجههما إلى حفل تخرجهما...حادث مروع أودى بحياة "أفضل الأصدقاء"!

LBCI
منوعات
2023-08-01

ولد قبل اطلاق أوّل حفلة موسيقية واكتشاف الأشعة السينية... وفاة "أكبر معمر في العالم" قبل أيام من عيد ميلاده

LBCI
فنّ
2023-08-01

غيمز يلغي حفلة في جربة بسبب المهاجرين العالقين بين تونس وليبيا: "هذه المحنة لا يمكن تحمّلها!"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:55

غفت أثناء قيادة سيارتها... ملكة جمال فنزويلا توقعت وفاتها وجنازتها قبل أشهر من رحيلها المفجع!

LBCI
منوعات
03:39

"ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة"... داني ألفيش يطالب بمحاكمته في أسرع وقت ممكن بتهمة الاعتداء الجنسي!

LBCI
منوعات
03:32

"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما

LBCI
منوعات
15:53

هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:32

ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-31

منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات

LBCI
أخبار دولية
2023-07-25

خلاف بين واشنطن وتكساس حول عوامات نهرية لصد المهاجرين

LBCI
فنّ
2023-07-04

عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:08

المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل

LBCI
أخبار دولية
14:05

للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:02

هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟

LBCI
رياضة
13:59

تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة

LBCI
السياحة في لبنان
13:53

أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

فوج إطفاء بيروت يحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الفوج في ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مرفأ بيروت.. فرادة تاريخية لم تفقد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
08:02

التقطها وهو ثمل ثم عانقها محاولاً تقبيلها... جندي يعتدي على زميلته المراهقة في المعسكر: شعرت بالضعف والخوف ولكن!

LBCI
منوعات
06:44

احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!

LBCI
خبر عاجل
09:19

مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر

LBCI
فنّ
07:11

وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله

LBCI
فنّ
06:55

نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!

LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:32

ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More