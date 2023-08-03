الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة"... داني ألفيش يطالب بمحاكمته في أسرع وقت ممكن بتهمة الاعتداء الجنسي!

منوعات
2023-08-03 | 03:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة&quot;... داني ألفيش يطالب بمحاكمته في أسرع وقت ممكن بتهمة الاعتداء الجنسي!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة"... داني ألفيش يطالب بمحاكمته في أسرع وقت ممكن بتهمة الاعتداء الجنسي!

"ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة"... داني ألفيش يطالب بمحاكمته في أسرع وقت ممكن بتهمة الاعتداء الجنسي!

قرّر الظهير الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيش، المتهم بالاغتصاب في إسبانيا، عدم استئناف قرار مثوله أمام المحكمة، لعدم تأخير محاكمته وذلك رغم تشكيكه بوقائع القضية.

وكان ألفيش، الموقوف احتياطياً منذ كانون الثاني، قد مثل ظهر الأربعاء أمام قاضية التحقيق في برشلونة التي أبلغته احالته أمام محكمة حيث سيُقاضى بتهمة "الاعتداء الجنسي"، وهي فئة جنائية تشمل في إسبانيا الاغتصاب، بحسب ما ذكرت المحكمة العليا في كاتالونيا في بيان.

وأوقف النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي في أواخر كانون الأول.

وخلال ظهوره الأربعاء أمام قاضية التحقيق، شرحت الأخيرة لابن الأربعين سنة "العناصر الجرمية" المجتمعة في التحقيق والتي تبرّر، حسب قولها، احالته أمام المحكمة، بحسب ما أضاف البيان الذي لم يحدّد أي تاريخ للمحاكمة.

وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، أضاف الدفاع عن ألفيش ان اللاعب أنكر خلال ظهوره "رواية الوقائع"، غير الملائمة بنظره "مع الوقائع التي حدثت".

وأضاف الدفاع "رغم كلّ شيء، أشار إلى انه لن يلجأ إلى الاستئناف، "بغية "تسريع" الاجراءات وعدم تأخير المحاكمة.

وبات ألفيش من دون نادٍ، بعدما قرر أونام المكسيكي فسخ عقده نتيجة التهمة الموجهة اليه.

أوقف البرازيلي من دون كفالة، لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أنها تخاطر بإمكانية فراره في حال خرج من السجن.

عندما ظهرت القصة الى العلن وقبل إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة. لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، بدّل قصته وأصرّ على أن ما حصل كان بالتراضي.

وقال ألفيش في مقابلة لصحيفة "لافانغارديا" الإسبانية كانت الأولى له منذ اعتقاله وسجنه "ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة في ملهى ساتون الليلي".

أضاف "ما حدث وما لم يحدث. وما لم يحدث هو القول إني أجبرت هذه المرأة على فعل أي شيء فعلناه".

وكشف للصحيفة أنه كذب في البداية لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته إذا ما اعترف بأنه كان مع امرأة أخرى، قائلاً "لقد كافحت بيأس لإنقاذ زواجي من الخيانة الزوجية، بدون القلق من العواقب التي أدفعها اليوم".

في وقت الاغتصاب المزعوم، كان ألفيش يمضي عطلة في برشلونة، بعد أن دافع عن الوان البرازيل في مونديال قطر.

وعاش ألفيش، أنجح لاعب كرة قدم في العالم برصيد 43 لقباً، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016. فاز بـ 23 لقباً مع النادي الكاتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني و4 كؤوس محلية.

في مونديال قطر نهاية العام الماضي، أصبح في سن الـ 39 عاماً و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.

آخر الأخبار

منوعات

رياضة

"ضداني ألفيش

محاكمة

تهمة

الاعتداء الجنسي

LBCI التالي
غفت أثناء قيادة سيارتها... ملكة جمال فنزويلا توقعت وفاتها وجنازتها قبل أشهر من رحيلها المفجع!
بعد غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إلغاء حفل مغنية تونسية ضمن مهرجان الحمامات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-07-31

"ضميري مرتاح تماماً"... محاكمة البرازيلي داني ألفيس بتهمة اغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي

LBCI
فنّ
2023-07-27

بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي... تبرئة الممثل كيفن سبايسي في ختام محاكمته في لندن

LBCI
منوعات
2023-05-05

ترامب يتغيب عن محاكمته المدنية بتهمة الاغتصاب...وهيئة المحلفين تكتفي بفيديو لإفادة سابقة له

LBCI
منوعات
2023-07-28

بقي مسجوناً 17 عامًا بتهمة اغتصاب لم يرتكبها... وبعد إثبات براءته طالبوه بتكاليف الطعام والسكن في السجن!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:55

غفت أثناء قيادة سيارتها... ملكة جمال فنزويلا توقعت وفاتها وجنازتها قبل أشهر من رحيلها المفجع!

LBCI
منوعات
03:34

بعد غنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إلغاء حفل مغنية تونسية ضمن مهرجان الحمامات

LBCI
منوعات
03:32

"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما

LBCI
منوعات
15:53

هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:32

ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-31

منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات

LBCI
أخبار دولية
2023-07-25

خلاف بين واشنطن وتكساس حول عوامات نهرية لصد المهاجرين

LBCI
فنّ
2023-07-04

عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:08

المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل

LBCI
أخبار دولية
14:05

للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:02

هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟

LBCI
رياضة
13:59

تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة

LBCI
السياحة في لبنان
13:53

أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

فوج إطفاء بيروت يحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الفوج في ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مرفأ بيروت.. فرادة تاريخية لم تفقد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
08:02

التقطها وهو ثمل ثم عانقها محاولاً تقبيلها... جندي يعتدي على زميلته المراهقة في المعسكر: شعرت بالضعف والخوف ولكن!

LBCI
منوعات
06:44

احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!

LBCI
خبر عاجل
09:19

مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر

LBCI
فنّ
07:11

وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله

LBCI
فنّ
06:55

نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!

LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:32

ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More