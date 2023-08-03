غفت أثناء قيادة سيارتها... ملكة جمال فنزويلا توقعت وفاتها وجنازتها قبل أشهر من رحيلها المفجع!

غفت أثناء قيادة سيارتها... ملكة جمال فنزويلا توقعت وفاتها وجنازتها قبل أشهر من رحيلها المفجع!



توفيت ملكة جمال فنزويلا في حادث سير مرعب بعد أشهر قليلة من توقعها لوفاتها وجنازتها، وفق ما نقل موفع ذا صن

أريانا فييرا، 26 سنة، غفت أثناء قيادة سيارتها باتجاه أورلاندو، فلوريدا، يوم 13 تموز الفائت، ووفق والدتها فقد اصطدمت بسيارة أمامها بعد أن غابت عن الوعي.

هذا وأكدت الوالدة المفجوعة أن الدعم الطبي وصل بشكل سريع إلى مكان الحادث وحاولوا إسعافها مرتين إلا أنها توفيت قبل الوصول الى المستشفى.

أما ما يصدم فعلاً، فهون أن آريانا كانت قد نشرت في حسابها عبر موقع إنستغرام، في شهر أيار الفائت، فيديو لها أرفقته بالجملة التالية: "أصور نفسي لجنازتي المستقبلية لأنني أنا التي أظهر دائماُ في الفيديوهات، ولا أحد غيري سيقوم بذلك".

