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أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!

منوعات
2023-08-03 | 07:10
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أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة &quot;البكاء بلا سبب&quot;... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!
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أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!

أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!

أُدينت أم وزوجها بقتل طفلها، البالغ من العمر 10 أشهر، بعد حملة شائنة من سوء المعاملة تجاهه.

وأصيب الطفل، جاكوب كراوتش، بـ39 كسرًا في الأضلاع و19 كدمة مرئية قبل وفاته، حيث قال خبراء طبيون إنه ضحية للعنف لأن الكدمات لا يمكن أن تكون نتيجة للأنشطة اليومية واللعب. 
 
وكشف الأطباء عن وفاة جاكوب في سريره في منزله، بسبب التهاب "الصفاق"، وهو التهاب في أعضاء البطن ناجم عن ثقب في الأمعاء.

وأظهرت التحقيقات أن الزوجين عنفا الطفل بشكلٍ لا متناهي، مشيران اليه على أنه "الشيطان"، كما انهما أطعماه القيء الخاص به، وعنفاه بسبب "البكاء بلا سبب".

ومن جهتها، قالت استشارية طب الأطفال، الدكتورة سارة ديكسون، للمحكمة إن "الثقب الذي تسبب في التهاب الصفاق قد حدث بسبب ركلة أو لكمة"، مشيرةً الى ان أعراض التهاب الصفاق "ليست خفية" وتشمل البكاء وانتفاخ البطن وعدم القدرة على الأكل، اي انه سيكون واضحًا لأي شخص "بالغ أو مقدم رعاية" أنه يجب تقديم المساعدة الطبية له.

وأثناء المحاكمة ألقت الأم اللوم على زوجها في وفاة ابنها. وقالت للمحكمة إنها "لم تتسبب في الإصابات التي قتلت ابنها"، مؤكدة انها "أصيبت بالذعر عندما أخبرها زوجها أن جاكوب مات حوالي الساعة 7 صباحًا"، مدعية أن "ابنها كان "طبيعيًا" قبل ساعتين فقط  و"لا تستطيع تذكر رؤية" أيًا من الكدمات الـ19 الظاهرة على جسده وقت وفاته.

وكانت الوالدة قد أنكرت سابقًا التهم بجرائم القتل والقسوة على الطفل، لكنها أُدينت اليوم بالتسبب في وفاة طفلها أو السماح لزوجها في قتله. كما يواجه زوج الاب الآن حكماً بالسجن مدى الحياة لجريمته، التي كانت تفاصيلها مروعة.
 
 
 

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