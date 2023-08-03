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سألها شاب آخر عما إذا كانت عزباء فانهار حبيبها...حبسها وسكب الماء عليها ثم دفعها في براز الكلاب!

منوعات
2023-08-03 | 07:31
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سألها شاب آخر عما إذا كانت عزباء فانهار حبيبها...حبسها وسكب الماء عليها ثم دفعها في براز الكلاب!
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سألها شاب آخر عما إذا كانت عزباء فانهار حبيبها...حبسها وسكب الماء عليها ثم دفعها في براز الكلاب!

سألها شاب آخر عما إذا كانت عزباء فانهار حبيبها...حبسها وسكب الماء عليها ثم دفعها في براز الكلاب!

حبس رجل في استراليا شريكته في خارج المنزل ليعاملها كحيوان، قبل إيقاظها بالماء البارد ودفعها في براز الكلاب، وذلك بعد أن انزعج منها عندما قالت له بأن رجلاً سألها عما إذا كانت عزباء أثناء الرقص معها.

ووفقاً لموقع "دايلي مايل"، كان الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، على علاقة مع الشابة البالغة من العمر 19 عامًا منذ حوالي السبعة أشهر. 

ويُذكر بأنه تم طرد الشاب من النادي الذي كان يعيش فيه بسبب سلوكه غير المنضبط ،ودخل في شجار قبل أن ينتقل الشريكان إلى منزل آخر معًا.

وفي تفاصيل الاعتداء، عُرف بأن الشاب كان قد أيقظ الفتاة المراهقة وهو يسكب الماء عليها، ويقلب الكرسي الذي كانت تنام عليه. وأمسك بذراعيها، ورماها على طاولة قبل أن يدفعها في براز الكلب.

وأثناء جدال في الداخل، أمسك الرجل بحلقها حتى لا تستطيع التنفس، أو البلع، أو الكلام.

فتم القبض عليه لخرقه أمر الحماية بعد أن اتصل جيرانه بالشرطة.

وعلمت المحكمة بأن الرجل استخدم المخدرات والكحول لمواجهة التحديات العاطفية في ذلك الوقت.

وحُكم على الشاب  بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن أقرّ بالذنب بالخنق والاعتداء على شريكته، وتحطيم نافذة سيارتها وسرقة هاتفها.

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