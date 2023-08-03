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طولها 3 بوصات ولسعتها تسبب ألما يشبه ألم الولادة... تحذيرات من سمكة يصعب اكتشافها تحت الرمال!
منوعات
2023-08-03 | 07:28
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طولها 3 بوصات ولسعتها تسبب ألما يشبه ألم الولادة... تحذيرات من سمكة يصعب اكتشافها تحت الرمال!
طولها 3 بوصات ولسعتها تسبب ألما يشبه ألم الولادة... تحذيرات من سمكة يصعب اكتشافها تحت الرمال!
حذر خفر السواحل البريطاني، من انتشار نوع سام من الأسماك على الشواطئ شمال ويلز، فق ما نقل موقع
ذا صن
.
ويبدو أن هجمات هذه الأسماك يمكن أن تسبب تورما وحكة وخدرا وصداعا وقيء، وقال الخبراء إن لسعة السمكة السامة يمكن أن تسبب ألما يشبه ألم الولادة.
وقال متحدث باسم خفر السواحل إن "علاج اللسعات هو غمر العضو المصاب بالماء الساخن وينصح باستخدام مسكنات الألم".
وغالبا ما تبدأ أعلى درجات الألم بعد 30 دقيقة من اللسعة مع شعور بالتورم والحكة والخدر والصداع والقيء ومشاكل في التنفس وخفقان القلب وانخفاض ضغط الدم.
وعادة ما يتم العثور على هذه الأسماك عند المد ويمكن أن تكون في أي مكان على الشاطئ، ويبلغ طولها 3-5 بوصات فقط، وتبدو مموهة تحت الرمال، ومن الصعب اكتشافها.
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