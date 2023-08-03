​طعنت ضحيتها 32 مرة في أولى جرائمها بعمر الـ12 سنة... هل يطلق سراح "إبنة الشيطان" ؟!

تعم حالة من الرعب في بريطانيا، إثر إمكانية إطلاق سراح "إبنة الشيطان" وهي أصغر قاتلة في تاريخ المملكة.



وفي التفاصيل، تنظر وزارة العدل البريطانية بجدية بقضية المجرمة شارون كار،42 عاما، التي تطالب السلطات البريطانية بإطلاق سراح مشروط، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



وحُكم على كار بالسجن المؤبد مع الحد الأدنى من السجن لمدة 14 عامًا بتهمتي ارتكابها جرائم قتل وشروع في القتل.



وأقدمت المجرمة على سلسلة من الجرائم بدأت عام 1992 عن عمر يناهز 12 عاما، فكانت الشابة كاتي رادكليف،18عاما، أول ضحاياها فطعنتها بالسكين 32 مرة.



و الجدير بالذكر، أن الشرطة البريطانية كشفت تورط كار في مقتل رادكليف بعد مرور 5 سنوات على الجريمة، لأنهم اعتقدوا أن المجرم ذكر و ليس أنثى نظرا لقوة الطعنات التي تعرضت لها الضحية.



وثم بعد عامين، أي عام 1994، عادت الى القتل مجددا معتمدة الأسلوب عينه ولكن لحسن الحظ نجت الضحية.



وعلى إثر تلك الحادثة، تم الحكم عليها لمدة عامين في سجن الأحداث وتهجمت خلال فترة احتجازها على ممرضتين، لتنقل مباشرة إلى سجنها الحالي عام 1997 حيث تقبع في زنزانة منفردة نظرا لطبيعتها العدائية و تشكيلها للخطر على حياة السجينات الأخريات، إذ أقرت المجرمة منذ 3 سنوات بمراودتها تخيلات إجرامية بحق زميلاتها في السجن.



