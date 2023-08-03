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بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!

منوعات
2023-08-03 | 10:31
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بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!
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بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!

بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!

تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا مقتولة أمام منزلها في سادلبور بولاية راجاستان صباح الأربعاء.

وبحسب ما وردفقد قام المتهمون بذبح الضحية بفأس بسبب عداوة بين الضحية وبينهم. 

وعلاوة على ذلك، اتهمت أسرة الضحية جيرانها، بلوان ورامفير ودارامبال وسلطان بالقتل، وفق ما نقل موقعIndia Today .

وزعمت الأسرة كذلك أنه قبل شهر، خلط المتهمون السم في بركة مزرعة الفقيدة، وتم تسجيل قضية ضدهم في ذلك الوقت، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وعند تلقي المعلومات، وصلت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث للتحقيق. 

لكن في البداية رفض أقارب المرأة السماح برفع جسدها لنحو أربع ساعات.

وفي وقت لاحق، وبعد تطمينات من الشرطة، وافقت الأسرة على إجراء تشريح الجثة وطلبت الأمن.

وقد باشرت الشرطة تحقيقا وأكدت القبض على جميع المتهمين.
 

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