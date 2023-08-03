قُتل طعناً بسبب مثليته الجنسية!

قُتل طعناً بسبب مثليته الجنسية!



اعتبرت الشرطة الطعن المميت لراقص محترف يبلغ من العمر 28 عامًا في محطة وقود في بروكلين في نيويورك، جريمة كراهية.

وقال أحد أصدقاء الضحية: "لقد قتلوه لأنه كان مثليًا، ويدافع عن أصدقائه".

وفي مؤتمر صحفي، وصف عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز الحادث بأنه جريمة كراهية، بينما كان يتحدث عن جهود المدينة لمعالجة الجريمة.

وسيبلي كان شخصية محبوبة في مجتمع الرقص في مدينة نيويورك، ويُذكر بأنه كانت لديه طاقة لا تصدق في الاستوديو، وكان محبوبًا من قبل المدربين وزملائه في الفصل.

وذكرت "GLAAD" وهي مجموعة مناصرة إعلامية وطنية للمثليين والمتحولين جنسيًا، أن سيبلي هو واحد من أشخاص عدة من مجتمع الميم الذين تعرضوا للعنف في الأسابيع الأخيرة.

وهذه الجريمة أتت بعد ارتفاع مقلق في أعمال العنف والمضايقات ضد أفراد مجتمع الميم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وجاء في البيان المرسل الى شبكة "abc news"، "لا ينبغي لأحد أن يخشى على سلامته لمجرد كونه على طبيعته... اذ ان السياسيين يقذفون الأكاذيب ويقترحون سياسات مليئة بالمعلومات المضللة، ووسائل الإعلام التي تكرر خطابهم الكاذب والخطير دون منازع، فيخلقون بيئة عدائية بشكل لا يصدق تعرّض جميع أفراد مجتمع الميم وجميع الأشخاص ذوي البشرة السمراء للخطر."